Rakousko zpřísní opatření kvůli covidu-19

Rakousko zpřísní opatření kvůli covidu-19

Rakousko od 27. prosince zpřísní opatření kvůli covidu-19, uvedla ve středu Katharina Reichová z ministerstva zdravotnictví, která vede krizové koordinační... 22.12.2021

Podle ní komise GECKO vypracovala doporučení, která budou přijata.O silvestru doporučila slavit ve skupině maximálně 25 lidí, protože pak je riziko nejvyšší. Reichová vyzvala, aby silvestr lidé slavili s očkovanými lidmi a aby se večer předtím nechali otestovat na koronavirus.V restauracích i na akcích platí pravidlo OP, tedy buď musí být člověk očkovaný, nebo musel prodělat covid, a je nutné nosit také respirátory typu FFP2.Zpřísnění v ČRTaké v Česku se v souvislosti s Vánocemi a silvestrovskými oslavami začne zpřísňovat. Kabinet premiéra Petra Fialy se poprvé od jmenování sešel na řádném jednání a informoval, o jaké změny půjde. Po jednání vláda schválila, že 24. prosince na Štědrý den budou otevřené obchody s více než 200 metry čtverečními do 12:00. O den později, 25. prosince, budou všechny obchody zavřené. Na kulturní a jiné akce zprvu bude moci maximálně 1000 sedících lidí. Avšak na akcích, kde účastníci nesedí u stolu, bude moci být nanejvýš 100 osob. U jednoho stolu může být maximálně 6 lidí, neplatí to ale pro lidi, kteří spolu žijí v jedné domácnosti.S blížícím se silvestrem však dochází ke změnám. Od 29. prosince se omezí počet lidí sedících u stolu v restauraci na maximálně 4 osoby. Od příští středy bude moci být na akcích, večírcích a silvestrovských oslavách maximálně 50 osob a organizátoři mají povinnost kontrolovat covidové certifikáty.Při vstupu na akce a do restaurací i nadále platí povinnost předložení potvrzení o očkování, nebo prodělané nemoci. Nový kabinet chce, aby se uznávaly i PCR testy, zatím k tomu ale nepřikročí kvůli variantě omikron.Co se týče situace v roce 2022, pak v prvních 14 dnech v lednu se budou testovat žáci i všichni zaměstnanci ve školách dvakrát týdně. Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek, uvedl Fiala. Válek dodal, že opatřením chce vláda sledovat šíření nové varianty omikron. Testovat se bude antigenními testy, které prošly kontrolou kvality.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

