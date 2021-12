https://cz.sputniknews.com/20211222/rusky-ministr-zahranici-lavrov-rusko-nechce-valku-ale-bude-tvrde-chranit-svoji-bezpecnost--16944243.html

Ruský ministr zahraničí Lavrov: Rusko nechce válku, ale bude tvrdě chránit svoji bezpečnost

Ruský ministr zahraničních věcí Ruska Serger Lavrov uvedl, že první kolo jednání Ruska a USA ohledně bezpečnostních záruk, by se mohlo uskutečnit na začátku... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

„Podle výsledků dalšího kontaktu byly v podstatě domluveny organizační modality další práce. Bylo domluveno, že na úplném začátku nového roku prvním kolem musí dojít k bilaterálnímu kontaktu mezi našimi a americkými vyjednávači,“ uvedl Lavrov v rozhovoru pro televizní kanál RT. Ruský ministr zahraničí dále informoval, že Rusko bude o otázce bezpečnostních záruk mluvit také v rámci OBSE. Zmiňme, že Ministerstvo zahraničních věcí RF zveřejnilo návrhy smluv Ruska se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí o bezpečnostních zárukách. Klíčovými body zařazenými do těchto návrhů je vyloučení rozšíření NATO a také vyloučení připojení Ukrajiny k alianci. Návrh počítá i s omezením dislokace dodatečných vojsk a zbraní mimo země, kde se nacházely v květnu 1997, to znamená před vstupem států východní Evropy do NATO.Náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov upozornil, že potenciální vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance nese obrovská rizika pro bezpečnost Ruska. Dodal, že dokumenty byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Absence reakce může vést k nové vlně konfrontací.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

