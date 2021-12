https://cz.sputniknews.com/20211222/sexy-dara-se-vystavila-v-tygrovanem-tilku-a-promluvila-o-cviceni-o-vanocich-16949976.html

Sexy Dara se vystavila v tygrovaném tílku a promluvila o cvičení o Vánocích

Sexy Dara se vystavila v tygrovaném tílku a promluvila o cvičení o Vánocích

Slovenská zpěvačka Dara Rolins je známá tím, že hodně času věnuje své postavě a má zálibu ve cvičení. Často své fanoušky potěší na sociálních sítích fotkami v... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-22T23:00+0100

2021-12-22T23:00+0100

2021-12-22T23:00+0100

celebrity

vánoce

cvičení

dieta

dara rolins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1190/18/11901859_0:371:1080:979_1920x0_80_0_0_38b9c9eeea8a2ac6822fdfce615bdf48.jpg

Dara na svém Instagramu uvedla, že se jí novináři často ptají, jak to má právě ona o Vánocích. Zda si dopřává jídlo a cvičení zanedbává nebo naopak se udržuje jako po celý rok a vánoční pochutiny si odpustí.Potvrdila, že její režim zůstává víceméně stejný. Ale vzhledem k tomu, že je kolem ní spousta jídla, které přes rok nemá, občas si i ona zahřeší. Dodává však, že všeho musí být s mírou.Vzhled k tomu, že Dara svůj post na Intagramu doprovodila fotkou, na které je oblečená v upnutém tygrovaném oblečení, její fanoušci ji náležitě odměnili lichotivými komentáři.Přidala se i další fanynka, která reagovala nejen na Dařino tělo, ale také na její oblečení.Někteří sledující si neodpustili ani narážku (ale lichotivou) na přítele Dary, se kterým se nedávno pochlubila. Není jim nikdo jiný, než známý fotbalista Petr Nedvěd.Fanoušci Dary však reagovaly i na slova v jejím postu, a tak se objevily i reakce na to, jak to mají jiní se cvičením a jídlem i Vánocích.Někteří se přiznali, že o Vánocích si opravdu dopřávají a rozhodně nedodržují režim jako Dara. Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211219/dara-rolins-sdilela-s-fanousky-otevrene-poselstvi-hlavne-bud-stastna-reaguji-16911638.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vánoce, cvičení, dieta, dara rolins