„Tohle vypotí každý debilizovaný středoškolák za tři hodiny.“ Diplomka Lipavského o Rusku šokovala

Pozornost právníka a vědeckého pracovníka Tomáše Tyla upoutala bakalářská práce současného ministra zahraničí Jana Lipavského s názvem „Politizace ruských...

„Přečetl jsem si aspoň závěr Lipavského bakalářské práce a připadám si jako Oldřich Nový, když ve Světácích říká ‚...pane kapitáne, já jsem takové žáky ještě neměl. Neměl,‘” napsal na úvod autor statusu.Poté odkázal na výrok fiktivní postavy univerzálního českého génia Járy Cimrmana.„To je síla, jakou jsem dlouho nečetl. Přímo bych citoval jednu z přednášek o Cimrmanově solipsismu: ‚Autor vlastně zastává stanovisko, které zároveň vyvrací, ‘“ stojí v příspěvku TylaIlustruje to i odstavec Lipavského práce:„Ačkoliv si Rusko velice dobře uvědomuje své postavení na trhu s energetickými surovinami a otevřeně deklaruje, že právě rozvoj energetického sektoru pomůže Ruské federaci navrátit lesk velmocenského postavení, analýza odhaluje, že samotné energetické dodávky nejsou skutečným politickým nástrojem Ruské federace,“ zní citát z práce Lipavského.„Z hlediska velmocenského postavení Ruské federace mají rozhodující vliv především finanční prostředky. Pro Rusko znamenají příjmy z prodeje zemního plynu podstatný příspěvek do státního rozpočtu a z širšího hlediska se právě Gazprom a další ruské energetické společnosti řadí mezi stavební kameny, které svojí ekonomickou silou pomáhají vytvářet mocenské postavení Ruské federace v dnešním světě,“ zní další.Následně Tyl rozhodně oponuje uvedeným „myšlenkám.“„ A?! Za vše hovoří věta uprostřed závěru: ‚Navyšování ceny je totiž akt motivovaný s vidinou zisku.‘ No a co když je navyšování ceny právě akt nemotivovaný vidinou zisku, ale třeba vidinou destabilizace odběratele nebo vidinou pomsty nebo vidinou politického nátlaku nebo vidinou... nebo úplně bez vidiny, ale jen faktem promítnutí nárůstu ceny vstupů apod.?!“ píše právník.Na závěr přichází s nešetrnou kritikou na adresu nového ministra zahraničí.Právník dokonce dodal i odkaz na „výtvor“ Lipavského.Jak vyplývá z poznámek pod statusem, sledující s Tylem souhlasili.„Debilismus - ceny plynu se neurčují na burzách v Rusku ale na burzách zahraničních odběratelů. Mimo jiné je naopak v době stlačování cen dolů politickou pákou západu proti Rusku. Se současným zvyšováním cen nemá přece Rusko nic společného. Samozřejmě jsou za vyšší ceny rádi - kdo by nebyl. Ceny na vnitřním ruském trhu to pravděpodobně neovlivňuje, také ceny pro spojence jako je Čína, Bělorusko, Srbsko (Maďarsko) jsou určitě smluvní a neohlížejí se na ceny na burze v Německu, Anglii nebo USA. Logicky,“ napsal Patrik Pažout.„Tohle vypotí každý debilizovaný středoškolák za tři hodiny. Jestli je tohle diplomka.... Jo, a četl jsem to celé. Mimochodem ten "vedoucí práce" bude asi také velmi vzdělaný,“ vyjádřil se Martin Bohatý Placatka.„To je jen blábol na blábol. Jak za tohle někdo může dostat jakýkoliv titul, to je k zbláznění...“ uvedl Miloš Staněk.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

