USA zkritizovaly Rusko za nahrazování dovozu

Americké úřady spatřují v nahrazování dovozu a v preferencích pro domácí zboží a služby odklon Ruska od norem Světové obchodní organizace (WTO) a hodlají... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-22T08:47+0100

2021-12-22T08:47+0100

2021-12-22T08:47+0100

svět

rusko

usa

wto

obchod

Tento rezort zkritizoval Rusko v roční zprávě o plnění Moskvou závazků před WTO a obvinil ho také z rozšiřování státní kontroly ekonomiky.„Tato zpráva podává obraz pokračujícího odstupování Ruska od základních zásad Světové obchodní organizace, jako jsou nediskriminační praktiky, otevřenější obchod, předvídatelnost, transparentnost a spravedlivá konkurence. Porušení norem a pravidel WTO, závazků před touto organizací dává americké dělníky a podnikatele do ekonomicky méně výhodných podmínek a zbavuje je možnosti poctivé konkurence,“ prohlásila Taiová.Úřednice upozornila na to, že její rezort bude i nadále spolupracovat „s partnery stejného smýšlení“ a využije nástrojů WTO, aby „popohnal Rusko k odpovědnosti za jeho chování v mnohastranném obchodním systému“.Hlavní připomínky USA jsou spojeny s tím, že Rusko dává podle jejich názoru preference domácímu zboží a službám, realizuje program nahrazování dovozu v IT sektoru, zachovává „vědecky neodůvodněná“ omezení dovozu v zemědělském odvětví, rozšiřuje státní kontrolu ekonomiky a zpřísňuje obchodní restrikce.Vztahy Moskvy se západními zeměmi se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině a kolem Krymu, který se znovu sjednotil s Ruskem podle výsledků referenda, které bylo uspořádáno na poloostrově. Západ obvinil Moskvu ze zasahování a zavedl proti ní sankce. Rusko podniklo odvetná opatření, nastoupilo linii na nahrazování dovozu a nejednou prohlásilo, že hovořit s ním jazykem sankcí je kontraproduktivní. Rusko také nejednou prohlásilo, že není stranou konfliktu na Ukrajině ani subjektem minských dohod o urovnání na Donbasu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

