V některých městech si za svoz odpadu od příštího roku připlatíme. Nejvíce se to dotkne Pražanů

V některých městech si za svoz odpadu od příštího roku připlatíme. Nejvíce se to dotkne Pražanů

Od ledna by se obyvatelé desítky českých měst a obcí měli připravit na zdražení svozu odpadu. Na některých místech se může jednat o zdražení v řádu... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

Momentálně platí obyvatelé v Praze za svoz odpadu od 25 do 75 haléřů za litr, roli hraje velikost nádoby a četnost svozu. Avšak od 1. ledna roku 2022 zavádí město jednotnou sazbu pro všechny. Ta bude činit 50 haléřů za litr odpadu, přičemž cena se zvedne přímo úměrně velikosti popelnic. Nejvíce se to dotkne lidí, kteří bydlí na sídlištích s kontejnery o objemu 1100 litrů. Ty to tudíž vyjde až na dvojnásobek současné roční částky. Pokud bychom to přepočítali na čtyřčlennou rodinu, ta bude nově platit 3612 korun ročně, což je asi o 1700 korun více. Pokud jde o majitele rodinných domů, pak u 120litrových popelnic vyjde svoz jednou týdně na 3120 korun ročně.Právě od 1. ledna minulého roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který má Čechy donutit, aby začali třídit odpad. Do roku 2025 mají radnice za úkol navýšit množství tříděného odpadu na 60 procent, za dalších pět let pak na 65 procent. Jde o papír, plast, sklo či bioodpad.Pro města a obce budou bičem vyšší platby na svoz netříděného odpadu. Ze současných 500 korun za tunu uloženého odpadu cena vzroste na 1850 korun v roce 2029, skládkování se tak může prodražit. Mnoho radnic tak již tyto náklady dotovat nechce a rozhodly se, že je alespoň částečně přenesou na občany.V Karlových Varech zaplatí lidé nově padesátník za litr vyprodukovaného odpadu. Změna pro rodinné a bytové domy znamená, že tak neplatí poplatek „za hlavu“, ale za potřebnou kapacitu odpadních nádob a frekvencí jejich vývozu. Obyvatelé tohoto města si tak většinou připlatí. Za 120litrovou popelnici, která se vyváží jednou týdně, si připlatí asi tisícovku ročně.Vedení Pece pod Sněžkou se pak rozhodlo k radikálnímu kroku. Před 18 lety, kdy se odpadová vyhláška měnila naposledy, se zastupitelé snažili udělat přítrž roztrhaným pytlům, ze kterých lezly lahve od destilátů a špinavé pleny, které podél cest nechávali hlavně návštěvníci hor. Město tudíž nechalo vystavět dřevěné domečky, které lidé mohli využívat na ukládání odpadu v bílých pytlích. Těm však již odzvonilo. Město se rozhodlo, že od ledna ruší domečky i kontejnery na tříděný odpad. Lidé budou muset platit nově podle velikosti popelnice a také četnosti. Pokud se jedná o 120litrovou popelnici vyváženou jednou za dva týdny, půjde o 2496 korun. S roční známkou na popelnici obdrží občané i 26 žlutých pytlů na plast, které se budou společně se sklem a papírem odvážet do sběrného dvora.Nutno podotknout, že mnoho měst zatím taková nepopulární rozhodnutí dělat nechce. Patří k nim například Brno, tam budou lidé platit stále 670 korun na hlavu. Brnu se podle náměstka primátorky Petra Hladíka daří zpracovat odpad z více než 97 procent, proto nemusí řešit dražší skládkování a přenášet je na občany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

