Vláda informovala o nových opatřeních. Dojde k omezení večírků a oslav

Kabinet premiéra Petra Fialy se poprvé od jmenování sešel na řádném jednání, přičemž hlavním bodem byla epidemie koronaviru.

Vláda svou strategii představenou v minulém týdnu nemění. „Důvěřujeme občanům, budeme na ně opakovaně apelovat, aby se chovali zodpovědně, vyzýváme všechny naše spoluobčany k tomu, aby se nechali naočkovat,“ řekl po jednání premiér Petr Fiala.Po jednání vláda schválila, že 24. prosince na Štědrý den budou otevřené obchody s více než 200 metry čtverečními do 12:00. O den později, 25. prosince, budou všechny obchody zavřené. Na kulturní a jiné akce zprvu bude moci maximálně 1000 sedících lidí. Avšak na akcích, kde účastníci nesedí u stolu, bude moci být nanejvýš 100 osob. U jednoho stolu může být maximálně 6 lidí, neplatí to ale pro lidi, kteří spolu žijí v jedné domácnosti.Novinka je i v očkování – od pondělí 27. prosince budou moci jít na třetí dávku očkování všichni, kterým uplynulo 5 měsíců od 2. dávky a jsou starší 30 let. „Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní,“ doplnil Válek. Doposud tuto možnost měli lidé nad 45 let.S blížícím se silvestrem však dochází ke změnám. Od 29. prosince se omezí počet lidí sedících u stolu v restauraci na maximálně 4 osoby. Od příští středy bude moci být na akcích, večírcích a silvestrovských oslavách maximálně 50 osob a organizátoři mají povinnost kontrolovat covidové certifikáty.Při vstupu na akce a do restaurací i nadále platí povinnost předložení potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci. Nový kabinet chce, aby se uznávaly i PCR testy, zatím k tomu ale nepřikročí kvůli variantě omikron.Co se týče situace v roce 2022, pak v prvních 14 dnech v lednu se budou testovat žáci i všichni zaměstnanci ve školách dvakrát týdně. Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek, uvedl Fiala. Válek dodal, že opatřením chce vláda sledovat šíření nové varianty omikron. Testovat se bude antigenními testy, které prošly kontrolou kvality.Covid-19 v ČRVe srovnání s minulým týdnem v Česku dochází k poklesu počtu výskytu covidu, přičemž se snížil i počet pacientů ve vážném stavu a počet úmrtí, jelikož klesá počet hospitalizací, pomalu se tedy snižuje i zátěž nemocnic. V úterý bylo identifikováno 11 825 nově nakažených, což je o necelých 4900 případů méně než před týdnem.Počet nakažených za dobu pandemie přesahuje 2,4 miliony lidí, z nichž 35 494 lidí zemřelo. Dříve denně umíralo více než sto nakažených, od poloviny prosince se však situace změnila a ta čísla se pohybují v desítkách denně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

