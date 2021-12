https://cz.sputniknews.com/20211222/zacharovova-provokacemi-v-cernem-mori-se-zapad-snazi-ovlivnit-nord-stream-2-16943294.html

Zacharovová: Provokacemi v Černém moři se Západ snaží ovlivnit Nord Stream 2

Zacharovová: Provokacemi v Černém moři se Západ snaží ovlivnit Nord Stream 2

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že západní země, které navenek přiznaly neschopnost zastavit projekt Nord Stream 2, změnily své...

Zacharovová upozorňuje na slova německé ministryně zahraničí Annaleny Berbockové, která již dříve nevyloučila, že eskalace na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou může ovlivnit osud projektu Nord Stream 2.„Podstatou všech těchto provokativních aktivit je velká alergie Spojených států, NATO a jeho představitelů vůči energetickému projektu, z něhož má prospěch především celá Evropa a jednotlivé evropské země. No, nemohou se s tím smířit, nemohou to přijmout. Navenek se upsali k tomu, že není možné vyvíjet otevřený politický nátlak, navenek hovořili o agresivní rétorice a vydírání, které také nepřineslo výsledky a myslím, že nyní přešli k jiným druhům akcí," řekla Zacharovová na Youtube kanálu "Solovjov Live".Rusko opakovaně prohlásilo, že Nord Stream 2, proti němuž aktivně vystupují USA a Ukrajina, je komerční a pro Evropu výhodný a vyzvalo, aby se o něm přestalo mluvit v souvislosti s jakoukoli politizací.V reakci na obvinění Západu Moskva uvedla, že nikoho neohrožuje a nemá v úmyslu na nikoho útočit.Obvinění z porušení norem WTOKdyž Zacharovová komentovala obvinění USA vůči Rusku z údajného porušování norem Světové obchodní organizace (WTO), tak uvedla, že pokud někdo porušil normy WTO, byly to právě USA.Poznamenala, že Moskva reagovala tak, aby "všechny nějak přivedla k rozumu".Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

