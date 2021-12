https://cz.sputniknews.com/20211222/zacharovova-rusko-vzdy-bude-pred-usa-necim-vinna-16944417.html

Zacharovová: Rusko vždy bude před USA něčím vinné

Rusko podrobně rozepsalo svůj postoj k bezpečnostnímu návrhu pro USA, aby vymezily jakékoliv manipulování s informacemi v médiích a otevřeně spolupracovaly... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

„Pro uskutečnění otevřené spolupráce je třeba vyloučit jakékoliv manipulování s informacemi, obzvlášť vzhledem k aktuální situaci ve sféře bezpečnosti, proto jsme nanejvýš podrobně vylíčili ruský postoj k těmto dokumentům. Je to vážně špatné?“ řekla Zacharovová v živém přenosu na Youtube-kanálu „Solovjov-Live“.Dodala také, že nejdříve byly oba dokumenty předány pro obeznámení prostřednictvím diplomatické cesty, aby se následně získali nějakou odpověď diplomatickou cestou.„Ovšem přece známe naše americké partnery, přece také známe, že vždy…, že neexistuje ani jediný případ, kdyby nezačali v médiích manipulovat s informacemi,“ podotkla Marie Zacharovová, když argumentovala nutnost publikování dokumentů ve veřejném prostoru.Situace kolem UkrajinyZacharovová komentovala obvinění USA vůči Moskvě v záležitosti eskalace napětí kolem Ukrajiny a prohlásila, že Rusko vždy bude aspoň v něčem obviněno z pohledu Washingtonu.Dříve oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí USA Ned Price napsal na svém Twitteru, že „nehledě na prohlášení ministra obrany Ruska Sergeje Šojgu,“ zodpovědnost za eskalaci napětí má Rusko, nikoliv Ukrajina či USA. Velvyslanectví RF reagovalo na toto prohlášení USA výzvou, ukrytou ve frazému, aby „nepřenášeli (problémy, pozn. red.) z bolestivé hlavy na zdravou“.„Nikdy nebudeme podle jejich vkusu. My jsme ti, kteří hájí vlastní zájmy, ochraňujeme je, děláme to otevřeně a přirozeně, vždy budeme způsobovat nelibost, jelikož nechtějí hrát podle pravidel založených na právu,“ dodala.17. prosince ministerstvo zahraničí RF zveřejnilo projekty smluv s USA a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Dokumenty jsou již ve Washingtonu a jeho společníkům předány. V jednom z bodů dohody je nabídnuto, aby NATO poskytlo záruky o nerozšiřování aliance na území Ukrajiny. Zástupce ministerstva zahraničí RF Sergej Rjabkov v rozhovoru se Sputnikem uvedl, že v případě, že NATO a USA nezareagují na žádost RF o bezpečnostních zárukách, může následovat nové konfrontační kolo.14. prosince nejvyšší rada Ukrajiny upravila dva zákony, prostřednictvím čehož se zbavila statusu nezařazeného stavu země. V únoru roku 2019 parlament Ukrajiny schválil úpravy do ukrajinské Ústavy, čímž ustálil směřování Ukrajiny do EU a NATO. Ukrajina se tak stala šestou zemí se statusem partnera NATO s širokými možnostmi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

