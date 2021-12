https://cz.sputniknews.com/20211223/bohemia-energy-krachuje-tisice-odberatelu-maji-co-delat-aby-se-ohrali-16959442.html

Bohemia Energy krachuje. Tisíce odběratelů mají co dělat, aby se ohřáli

Bohemia Energy krachuje. Tisíce odběratelů mají co dělat, aby se ohřáli

Po 16 letech se energetický dodavatel Bohemia Energy ocitl v existenčních potížích, proto v průběhu následujícího půlroku tisíce lidí budou v péči dodavatelů... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-23T15:41+0100

2021-12-23T15:41+0100

2021-12-23T15:41+0100

česko

plyn

elektřina

energie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/642/73/6427308_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_d6af9314a76f6eab3de5a0c402c8014e.jpg

Zákazníky, kteří odebírají elektřinu, se k DPI přesunou už od 23. prosince, pro odběratele plynu platí přechod od 26. prosince. Elektřinu u společnosti odebíralo něco přes čtyři tisíce zákazníků, odběratelů plynu byly necelé tři tisíce.Oznámení o ukončení činnosti dodavatele energie bylo sděleno už v říjnu na webových stránkách a na Facebooku společnosti, kde to vyvolalo bujnou diskuzi:Nepochybně samotné to ukončení fungování energetického dodavatele způsobilo velké nepokoje mezi zákazníky společnosti, někteří z nich to berou jako podvod, jiní pokládají zodpovědnost za uzavření smlouvy s touto společností zas na sebe.Bohemia Energy ovšem na svých stránkách výslovně prohlašuje, že vrácení přeplatků na zálohách garantuje, ale každopádně, naprostá většina zákazníků bude nucena prozatím přejít k dodavateli poslední instance.DPI aneb dodavatel poslední instanceDodavatelem poslední instance je dodavatel elektřiny nebo plynu, jenž převezme dodávání energie v případě úpadku dosavadního dodavatele. Dodávku energie je DPI nucen zahájit okamžitě domácnostem, společnostem a obcím, aby se vyhnulo situaci přerušení přívodu elektřiny nebo plynu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, elektřina, energie