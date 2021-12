https://cz.sputniknews.com/20211223/dietolozka-uvedla-co-je-treba-vedet-o-vitaminech-skupiny-b-jak-poznat-deficit-a-jak-se-mu-vyhnout--16947670.html

Dietoložka uvedla, co je třeba vědět o vitaminech skupiny B, jak poznat deficit a jak se mu vyhnout

Vitamíny skupiny B jsou látky nezbytné pro všechny buňky organismu, a to nehledě na to, o jaký typ se jedná. Podrobněji o užitku, který tato skupina vitaminů... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Teď trochu chemie – co se týče vitaminů skupiny B, jedná se o různé sloučeniny, ze kterých každá má své funkce. Kdybychom to chtěli zobecnit, jedná se o následující funkce.V první řadě vitamíny této skupiny ovlivňují funkci mozku a centrálního nervového systému. Potřebují je však i další orgány a systémy. Je důležité chápat, že každý vitamín této skupiny má svoji funkci. Všechno tohle svědčí o nezbytnosti hlídat si hladinu vitamínů skupiny B v organismu.Například vitamín B1 má na starosti paměť, jasnost myšlení. Urychluje biochemické reakce, ke kterým dochází v organismu, zabezpečuje správné fungování srdce. Kromě toho B1 neboli tiamin pomáhá buňkám lépe vstřebávat glukózu a přijímat více energie. Deficit vitamínu B1 způsobuje především poruchy nervového systému. Člověk je nervózní, rozčilený, unavený. Nedostatek vitamínu se také může projevit v podobě kruhů pod očima nebo otoků očí. Při nedostatku vitamínu organismus rychleji stárne a snižuje se sexuální aktivita. Vitamin B1 je obsažen zejména ve fazoli, hrachu, hnědé rýži, ananasu, sušených rozinkách a pečených bramborách. Také v pivních kvasinkách.Vitamín B3 odpovídá za harmonizaci hormonu růstu. Organismus ho potřebuje také k tomu, aby mohl získávat energii ze zkonzumované stravy. Organismus se bez něj neobejde také při syntéze fermentů a hormonů a metabolismu sacharidů. Niacin snižuje hladinu cholesterolu a rozšiřuje tepny. Nedostatek tohoto vitamínu může způsobit problémy s pamětí, člověk může ztratit schopnost k asociacím, může být nervózní a mít problémy se spánkem. Dalším symptomem je přibírání na váze. Vitamín B3 je obsažen v ovoci a zelenině, pohance, mléku a mléčných výrobcích.Vitamín B6 ovlivňuje tvorbu hemoglobinu, syntézu erytrocytů, serotoninu, adrenalinu, noradrenalinu, polynenasycených mastných kyselin, metabolismus sacharidů, tvorbu protilátek, reguluje také úroveň cholesterolu. Nedostatek vitamínu B6 může způsobit depresi a únavu, vypadání vlasů. Může také způsobit nespavost, agresi nebo apatii a také snížení intelektuálních možností. Při nedostatku vitamínu B6 sáhněte po špenátu, oříšcích, mrkvi, bramborách, avokádu, jahodách, třešních, pomerančích, citronech.Vitamín B12 se účastní mnoha procesů: regeneracebuněk a tkání, normalizace práce pankreatu, regulace tvoření adrenalinu, aktivizace dělení buněk, zamezení vzniku různých nemocí.Nedostatek vitamínu se projevuje poruchami kardiovaskulárního systému. Na těle se deficit vitamínu B12 může projevit svrběním pokožky hlavy, můžou se objevit lupy, zhoršení schopnosti polykání, začervenání a suchost jazyka, mravenčení v rukou a nohou, deprese, zpomalení pulsu, průjmem, bledá nebo nažloutlá kůže. Při nedostatku vitamínu B12 přidejte do stravy hovězí maso, mořské potvory, rybu a vejce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

