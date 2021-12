https://cz.sputniknews.com/20211223/francie-odtajnila-archivy-alzirske-valky-16956427.html

Francie odtajnila archivy Alžírské války

Francie odtajnila archivy Alžírské války

Francouzská vláda odtajnila archivy soudních spisů a policejních vyšetřování souvisejících s Alžírskou válkou, informuje oficiální vládní věštník 23.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-23T14:11+0100

2021-12-23T14:11+0100

2021-12-23T14:11+0100

svět

francie

alžírsko

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/16956856_0:497:2756:2047_1920x0_80_0_0_cd1f4296939b99e8ae2c2e24cd466e4e.jpg

O záměru odtajnit „alžírské archivy“ o 15 let dříve před vypršení termínu tajnosti prohlásila před dvěma týdny francouzská ministryně kultury Roselyne Bachelot-Narquinová.Jde včetně o policejní a vojenské archivy a také o dokumenty MZV.Všechny tyto dokumenty byly uznány za přísně tajné na dobu 75 let, přístup k nim byl možný pouze na zvláštní povolení.Na začátku března letošního roku Elysejský palác informoval, že se francouzský prezident Emmanuel Macron rozhodl zjednodušit přístup k tajným archivním dokumentům souvisejícím s válkou za nezávislost v Alžírsku (1954-1962). Šlo o dokumenty do roku 1971 se značkou „obranné tajemství.“ Prezidentská administrativa sdělila, že tato procedura umožní zkrátit čas očekávání na získání přístupu k archivům pro badatele.Alžírsko zrušilo vztahy s MarokemAlžírsko zrušilo v srpnu diplomatický styk s Marokem.Ministr prohlásil, že nepřátelský vztah Maroka vůči Alžírsku „byl cílevědomý od války 1963.“ Obvinil rovněž království ze styků s dvěma teroristickými organizacemi, islamistickou Rachad a hnutím berberských separatistů, které Alžírsko považuje za vinné z podpálení lesů. Lamamra obvinil marocké tajné služby ze špehování alžírských úředních osob.Alžírsko projevilo, podle ministra, zdrženlivost po „provokaci“ stálého zástupce Maroka v OSN, který vyzval k nezávislosti region Kabylie. „Mlčení marockých úřadů ohledně tohoto překročení pravomocí je podporou jeho slov,“ poznamenal Lamamra.Alžírská Nejvyšší bezpečnostní rada se 18. srpna rozhodla zrevidovat vztahy s Marokem, protože obviňuje sousední stát z podpálení lesů v horských oblastech země.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211208/francie-informovala-o-zadrzeni-dvou-muzu-kteri-na-vanoce-planovali-teroristicky-utok-16788078.html

francie

alžírsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, alžírsko, emmanuel macron