Gazprom neobnovil dodávky plynu přes Jamal-Evropa

Gazprom neobnovil dodávky plynu přes Jamal-Evropa

Gazprom si ani ve čtvrtek nerezervoval žádnou kapacitu pro plynovod Jamal-Evropa pro tranzit plynu přes Polsko, uvádí údaje platformy GSA. 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Ruská společnost dělala rezervace nikoliv při pravidelné, ale v mimořádném akci a využívala také krátkodobých vnitrodenních rezervací v délce několika hodin. Čtvrteční nabídka však byla opět nevyžádaná, což už se opakuje čtvrtý den po sobě. Celkem bylo nabídnuto 89, 1 milionů krychlových metrů na vstupu do polského úseku plynovodu, který slouží jako jedna z hlavních zásobovacích tras Gazpromu do Evropy.Gazprom pokračuje ve snižování rezervované kapacity plynovodů od konce minulého týdne. Z dostupných 89,1 milionu metrů krychlových společnost 17. prosince nakoupila 27 milionů metrů krychlových, 18. prosince 5,2 milionu, 19. prosince 4,2 milionu a 20. prosince 3,8 milionu. Ve všech předchozích prosincových dnech přitom společnost rezervovala 31,4 milionu metrů krychlových.Státní společnost rovněž odmítla vytvářet rezervu na celý měsíc a zdroje využívala na základě denních objednávek. Společnost oznámila, že dodává plyn plynovodem podle požadavků spotřebitelů, a to v plném rozsahu se svými smluvními závazky.Nižší dodávky plynu před Jamal-Evorpa mají vliv na náladu účastníků trhu s plynem. V úterý cena futures na plyn poprvé v historii dosáhla 2 190 USD za tisíc metrů krychlových.Plynovod Jamal-Evropa je spolu s plynovodem Nord Stream a ukrajinským přepravním systémem jednou z hlavních tras pro dodávky ruského plynu do Evropy. Prochází čtyřmi zeměmi - Ruskem, Běloruskem, Polskem a Německem a může ročně přečerpat až 33 miliard metrů krychlových plynu. Dlouhodobá smlouva Gazpromu s Polskem na tranzit plynovodem vypršela loni, společnost si rezervovala kapacitu na plynárenský rok 2020-2021 v aukci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

