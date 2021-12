Kosmická loď Progess M-UM se potopila v Pacifiku

https://cz.sputniknews.com/20211223/kosmicka-lod-progess-m-um-se-potopila-v-pacifiku-16953788.html

Úlomky přístrojového a agregátního oddílu nákladní lodi Progress M-UM, který se předtím odpojil od Mezinárodní vesmírné stanice, spadly v nefrekventované... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Loď se odpojila od ISS v 00:03 SEČ. V 04:45 SEČ její motor začal brzdit, v 05:22 SEČ vstoupil přístrojový agregátní oddíl do atmosféry Země, po čemž se rozpadl.Ohnivzdorné části konstrukce spadly do vod Tichého oceánu, podle předběžných dat 2 460 km od hlavního města Nového Zélandu Wellingtonu a víc než 7 tisíc kilometrů od metropole Chile Santiago.Progress M-UM startovala na raketě Sojuz-2.16 z kosmodromu Bajkonur 24. listopadu, za 48 hodin se připojila k ISS, kam dopravila poslední modul pro ruský segment, uzlový modul Pričal. Byl připojen k vícefunkčnímu laboratornímu modulu Nauka, který byl rovněž připojen k stanici v letošním roce 29. července.Spolupráce NASA a RoskosmosuNASA věří v pokračování účinného partnerství na ISS s Ruskem, prohlásil šéf agentury Bill Nelson v rozhovoru pro list The Washington Post.„Přes 20 let žijí astronauti NASA a kosmonauti Roskosmosu a pracují spolu na Mezinárodní vesmírné stanici, je to historie úspěchu, která byla zdrojem obrovského počtu objevů a umožnila provedení zkoušek, jež se nedají podniknout na Zemi. Je to síla vesmíru, sjednocuje státy pro blaho lidstva. NASA by si přála pokračovat v našem velmi účinném partnerství na ISS,“ řekl Nelson.V Roskosmosu vyslovili předtím naději, že se schůzka Nelsona s generálním ředitelem státní korporace Dmitrijem Rogozinem uskuteční v roce 2022.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

