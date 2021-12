https://cz.sputniknews.com/20211223/kvuli-omikronu-se-zprisnuji-podminky-cestovani-vyjimku-nebudou-mit-ani-ockovani-16964279.html

Kvůli omikronu se zpřísňují podmínky cestování. Výjimku nebudou mít ani očkovaní

Od pondělí budou muset lidé při návratu ze zelených a oranžových zemí mít před vstupem do ČR PCR test. Dnes o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Jedná... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Od pondělí 27. prosince budou muset neočkovaní lidé absolvovat test mezi pátým a sedmým dnem po návratu do ČR z jakékoliv země.Toto pravidlo se vztahuje také na očkované osoby, týká se to také těch, kteří nemoc prodělali. Výjimka byla udělena pouze těm, kteří dostali posilovací dávku a také dětem do 12 let. Dětem ve věku 12 až 18 let stačí očkování.Pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají povolení na pobyt v ČR, pro občany EU s potvrzením o přechodném pobytu v ČR a cizince, kteří mají povolení na dlouhodobý a trvalý pobyt v ČR, bude povinnost o PCR testu před vstupem platit od 3. ledna 2022. Do výsledku testu musejí lidé mimo domu nosit respirátor.Rizikové zeměEvropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zveřejňuje každý týden nová data, na jejichž základě ministerstvo upravuje seznam rizikových zemí. Co se týče Evropy, mezi země s nízkým rizikem nákazy bude patřit pouze Vatikán. Mimo Evropu je to Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a další.V oranžové zóně budou Rumunsko a Azovské ostrovy. Do seznamu červených zemí byly zařazeny Bulharsko, Finsko, Itálie, Malta a Švédsko.Do tmavě červené zóny, tedy zóny s velmi vysokou mírou rizika budou patřit: Island a Lotyško, Andora, Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, Německo, Nizozemsko, Slovensko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a další.Při návratu ze zemí s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je potřeba absolvovat PRC test v Česku nejdřív na pátý a nejpozději na 14. den po příjezdu. Lidé do obdržení výsledků musejí mimo domov nosit respirátor. Pokud lidé cestují hromadnou dopravou, musejí mít negativní test před návratem a také na pátý až sedmý den po návratu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

