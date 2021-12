https://cz.sputniknews.com/20211223/lekar-samkove-potesil-fanousky-dobrou-zpravou-o-jejim-zdravi-muze-i-do-pekingu-16961095.html

Lékař Samkové potěšil fanoušky dobrou zprávou o jejím zdraví. Může i do Pekingu?

Před necelými dvěma týdny česká snowboardistka Eva Samková spadla a zlomila si oba kotníky při závodě v Montafonu, čímž hodně vyděsila fanoušky. Vrátila se do... 23.12.2021

Lékař Jiří Dostál sdělil, že operace, kterou snowboardistka podstoupila, byla úspěšná. Léčba podle něj přináší dobrý výsledek, píše zpravodajský portál iSport.cz. Zdůraznil však, že mluvit o olympiádě je zatím předčasné.Spolu s Jiřím Dostálem o snowboardistku, která se v pondělí vrátila do Česka, pečují špičkoví odborníci včetně profesora Pavla Koláře.Jedenáctá olympijská sezona sportovkyně je v plném proudu. V cíli závodu smíšených týmů v Montafonu se však stalo to, co bývalý reprezentant ve skoku na lyžích Janda označil za malou sportovní tragédii. Na poslední chvíli se Evě povedlo obsadit druhé místo za francouzskou reprezentantkou Chloe Trespeuchovou, pak se jí ale seklo prkno do sněhu a zlomila si oba kotníky.Trenér Marek Jelínek vyprávěl o psychickém stavu Samkové po tomto hrozném pádu.Dříve o tom, zda se šampionka stihne zotavit před olympiádou, promluvil i manažer Evy Samkové.Eva SamkováEva Samková je česká snowboardistka. Pochází z krkonošského Vrchlabí. Začala lyžovat ve věku dvou let a s nástupem na základní školu začala jezdit na snowboardu. Když jí bylo 10, zúčastnila se svého prvního závodu. Na začátku se věnovala freestylu, ale pak se zranila, a tak v roce 2008 změnila sportovní disciplínu na snowboardcross.V této disciplíně je olympijskou vítězkou ze Zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzovou medailistkou z následujících ZOH v Pchjongčchangu. Obsadila druhé místo na X Games 2014 v coloradském Aspenu, stejné umístění má na kontě i z roku 2016. V roce 2019 vyhrála mistrovství světa, v letech 2010, 2011 a 2013 se stala juniorskou mistryní světa. V sezonách 2016/2017, 2018/2019 a 2020/2021 vyhrála celkové hodnocení snowboardcrossu v rámci Světového poháru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

