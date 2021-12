https://cz.sputniknews.com/20211223/lekarka-dietolozka-promluvila-o-tom-jak-mame-vybirat-kure-16946514.html

Lékařka dietoložka promluvila o tom, jak máme vybírat kuře

Kuřecí maso je jednou z nejpopulárnějších potravin. Na co si máme dávat pozor při jeho výběru, uvedla v interview pro Sputnik doktorka lékařských věd, lékařka... 23.12.2021

Maso jatečního kuřete a dospělé slepice se svými vlastnostmi liší. Jídla z mladých kuřat se nedoporučují například lidem s poruchou katabolismu purinů, podotkla kandidátka lékařských věd, lékařka dietoložka, docentka katedry dietologie a zdravé výživy Ruské lékařské akademie nepřetržitého odborného vzdělání Jelena Čedijová.„Je velmi důležité, že maso mladých kuřat, brojlerů, má velmi vysokou hladinu purinů (organických dusíkatých sloučenin, které produkují v důsledku metabolismu kyselinu močovou). Při poruše katabolismu purinů se nejdříve zvyšuje hladina kyseliny močové v krvi. Když nebudeme na to dávat pozor, povede to k vývoji dny kloubů a žlučových kamenů,“ varovala lékařka.Maso brojlerů prospěje ale těm, kdo mají vysokou hladinu cholesterolu v krvi, pokračovala dietoložka.„Maso mladých kuřat obsahuje málo cholesterolu. Když je hladina cholesterolu zvýšená, doporučujeme maso mladých kuřat, a když máte cholesterol v pořádku, a kyseliny močové příliš mnoho, doporučujeme maso dospělých slepic,“ upřesnila Čedijová.Je důležité také brát ohled na zvláštnosti chemického složení různých částí vykuchaného kuřete. Je tam přece jak bílé, tak i červené maso.„Bílé maso – to jsou kuřecí prsíčka, a červené – všechno ostatní. Červené maso obsahuje velké množství železa, zinku, mnoho vitaminů skupiny B, a normalizuje výměnné procesy v organismu. Bílé maso je lehčí a rychleji se stráví, je v něm mnohem méně tuku, než v červeném, a tedy i méně cholesterolu, a proto se bílé maso častěji používá v dietní výživě,“ vysvětlila lékařka dietoložka.Podle jejích slov bílé maso doporučují lékaři lidem s nemocemi trávicího ústrojí, kardiovaskulární soustavy, a také s obezitou.Připravovat kuře je nejlépe dvěma způsoby – zapékat nebo vařit. Přičemž v některých případech je lépe použít technologie druhotného vývaru. „Nejste-li si jisti kvalitou masa, nevíte, jak bylo kuře chováno, dopravováno a skladováno, anebo máte-li problémy s trávicí soustavou, bude lépe si udělat druhotný vývar. Dáme maso do studené vody, přivedeme k varu, vaříme deset minut, pak vodu vylijeme, maso propláchneme a vaříme dál už v nové vodě,“ řekla Jelena Čedijová v interview pro Sputnik.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

