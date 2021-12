Manžele Brzobohaté čeká rozvodová bitva. Taťána neskrývala zklamání ze svého manžela

„Jediné, co k tomu můžu říct, je, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo, a je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu, a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu pátému výročí svatby,“ sdělila pro pořad Showtime.