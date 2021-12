https://cz.sputniknews.com/20211223/naftogaz-oznamil-ze-nejvetsi-zasoby-plynu-na-ukrajine-jsou-vycerpany-16954539.html

Naftogaz oznámil, že největší zásoby plynu na Ukrajině jsou vyčerpány

Největší plynové zásobárny na Ukrajině jsou již na hranici své těžby a v některých případech jsou již z 80 % vyčerpány, uvádí tisková služba společnosti... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Šéf společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko v říjnu uvedl, že Ukrajina má potenciální zásoby plynu až 600 miliard metrů krychlových, ale k potvrzení těchto zásob je třeba investovat 20 miliard dolarů. Ministr energetiky Herman Galuščenko mezitím prohlásil, že Ukrajina by měla dosáhnout plynové nezávislosti na Rusku a že země je schopna zvýšit vlastní těžbu plynu.Společnost zároveň uvedla, že pracuje na zvýšení vlastní produkce "modrého paliva", včetně používání nových technologií a přístupů k řízení, a neustále studuje a rozvíjí perspektivní oblasti hlubiny země.Na začátku října ukrajinský kabinet poručil společnostem Naftogaz Ukrajiny a Ukrgasvydobuvannya , aby v zemi zvýšily těžbu plynu.Premiér Denys Šmygal uvedl, že od roku 2025 Ukrajina plánuje pokrýt domácí poptávku po plynu vlastní těžbou. Šéf společnosti Naftohaz Ukrajiny Vitrenko uvedl, že vlastní těžba plynu na Ukrajině by se mohla zvýšit na 25 miliard metrů krychlových ročně, což by stačilo, aby se země stala energeticky nezávislou.Podle údajů společnosti Ukrhazvydobuvannya Ukrajina v lednu až listopadu vytěžila 12,49 mld. m3 plynu, což je o 4,3 % méně než ve stejném období loňského roku.Podle údajů společnosti Ukrgasvydobuvannya Ukrajina, Ukrajina od ledna do listopadu vytěžila 12,49 mld. metrů krychlových plynu, což je o 4,3 % méně než ve stejném období loňského roku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

