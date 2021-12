https://cz.sputniknews.com/20211223/nechlubte-se-cizim-perim-hrib-se-opet-predvedl-16952728.html

„Nechlubte se cizím peřím.“ Hřib se opět předvedl

„Nechlubte se cizím peřím.“ Hřib se opět předvedl

Pražský primátor Zdeněk Hřib Pražanům i návštěvníkům Prahy nadělil podle svých vlastních slov krásný předvánoční dárek. Podle jeho slov je totiž signál v metru... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

„Děkuji náměstkovi pro dopravu Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ) za napravování těchto dávných dluhů minulosti. Teď už zbývá jediná výjimka: stanice Jiřího z Poděbrad. Tu čeká velká rekonstrukce. Všechno se tak udělá pořádně najednou,“ napsal.Dále se ptal, zda lidé vědí, že se díky novému výtahu stane Jiřího z Poděbrad už 47. bezbariérovou stanicí metra z celkem 61. Podle jeho slov dojde také k výměně eskalátorů a celkové opravě vestibulu metra.A jak reagovali lidé? Karel Pešek napsal, že to není úplně tak Hřibova zásluha. „Až na to že to není vaše zásluha. Smlouvu dojednalo minulé vedení a projekt realizovalo konsorcium mobilních operátorů. Nechlubte se cizím peřím prosím, alespoň když jsou ty Vánoce,“ napsal.Kateřina Budlovská dala primátorovi i nějakou radu. „Co třeba na chvíli odložit telefon a vzít třeba knihu. Aspoň nemusel člověk v metru poslouchat to krafání lidí do telefonu.“Někteří nezapomněli ani na smysl pro humor. „Nestůjte tak blízko tý antény, pane primátore, naočkuje vás!!!“ napsal Taměj Chučna.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

