Neodehrané nedělní kolo jako forma protestu. Slovenské hokejové kluby reagují na opatření vlády

„Nic nepodceňuji a zdraví je na prvním místě. Ale když mohou chodit do obchodů a na jiná místa, tak by mohli chodit i na stadiony. Kluby by určitě zaručily přísné dodržování stanovených pravidel. I my máme rodiny, jsme jejich živitelé a kluby potřebují peníze ze vstupného,“ uvedl popradský útočník Dávid Skokan.