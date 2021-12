Nový průzkum na Slovensku: Hlas a Směr jsou v čele s výrazným náskokem, koaliční strany klesly

https://cz.sputniknews.com/20211223/novy-pruzkum-na-slovensku-hlas-a-smer-jsou-v-cele-s-vyraznym-naskokem-koalicni-strany-klesly-16963547.html

Pokud by se parlamentní volby konaly dnes, zvítězil by Hlas-SD v čele s Petrem Pellegrinim, který by volilo 19,9 % lidí. Následoval by Směr-SD se ziskem 16,8 % a SaS se ziskem 8,8 %. Průzkum vypracovala pro portál Zoznam.sk agentura Polis.Čtvrté by následovalo hnutí ministra financí Igora Matoviče OĽaNO, společně s hnutím Jsme rodina by je volilo 6,1 % lidí. Těsně za nimi by byla strana Progresivní Slovensko se ziskem 6 procent, KDH s 5,9 procenty, Republika s 5,8 %, Aliance s 5,5 %. Jako poslední strana by se do parlamentu dostala Kotlebova LSNS s 5,2 procenty.Před bránami parlamentu by zůstala SNS s 3,8 %, Za lidi s 3,6 %, Dobrá volba s 3,2 %, Vlast s 2,3 %, Socialisté.sk s 0,6 % a Spolu-OD s 0,4 %. Průzkum se uskutečnil na vzorku 1111 respondentů v době od 17. do 22. prosince 2021. Výsledky jsou vypočteny z 25procentní účasti. V tomto případě bylo totiž až 52 procent respondentů nerozhodnuto a 23 procent by volit nešlo.Slovenská populace stárnePodle sčítání obyvatel domů a bytů 2021 žije na Slovensku 5 449 270 obyvatel. Podíl obyvatel v předproduktivním věku (od 0 do 14 let) činí 16 procent, v produktivním věku (od 15 do 64 let) 67 procent a podíl obyvatelů v poproduktivním věku (65 a více let) činí 17 procent.O základních údajích ze sčítání obyvatel informovali zástupci statistického úřadu na tiskové konferenci. Alexander Ballek, Zuzana Podmanická a Ludmila Ivančíková připomínají, že sčítání bylo poprvé v historii plně elektronické a integrované.Úřad upřesňuje, že z hlediska pohlaví v populaci dominují ženy, kterých je 51 procent. Co se týče státní příslušnosti, až 89,9 procenta obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku má slovenskou státní příslušnost. Nejvíce lidí, kteří mají jinou státní příslušnost, žije v Bratislavském kraji a nejméně naopak v Trenčínském.Mezi pozitivní ukazatele, které ze sčítání 2021 vyplynuly, patří nárůst vysokoškolsky vzdělaných lidí, kterých je v rámci populace 18,4 procenta. Nejvyšší podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 31,7 procenta, přitom žije v Bratislavském kraji.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

