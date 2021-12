https://cz.sputniknews.com/20211223/odbornice-na-vyzivu-uvedla-potraviny-zpusobujici-kvaseni-v-zaludku-16962133.html

Odbornice na výživu uvedla potraviny způsobující kvašení v žaludku

Odbornice na výživu uvedla potraviny způsobující kvašení v žaludku

Přejídání, špatné přežvýkání jídla, zapíjení ho velkým množstvím vody způsobují vznik plynů, některé potraviny způsobují také kvašení v žaludku, sdělila... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-23T23:58+0100

2021-12-23T23:58+0100

2021-12-23T23:58+0100

zdraví

dietologové

potraviny

maso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1158/94/11589453_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d196dffdf1dd4f6ebf967f25ff186e7c.jpg

Příčinou nepříjemných pocitů mohou být, podle jejích slov, potraviny obsahující hodně škrobu, jako jsou kaše, chléb, pasta, kukuřice, rýže, luštěniny. Navíc může zvýšenou tvorbu plynů způsobit dokonce vláknina, na kterou je bohatá syrová zelenina, ovoce, luštěniny a ořechy.Na seznam potenciálně nebezpečných potravin se také dostaly:„Mimo to, nafouknuté břicho často trápí lidi s nedostatečnou tělesnou aktivitou, kteří se navíc nestravují pravidelně,“ řekla na závěr Fusová.Populární snídaně mohou být nebezpečnéEndokrinoložka a dietoložka Anastasia Tarasková prozradila, které snídaně patří mezi neškodlivější.Podle jejich slov, silný čaj a káva nalačno bez žádného jídla dráždí sliznici trávicího ústrojí a neposkytují energii. Škodí také sladké, dorty, zákusky, bonbóny. Tyto potraviny obsahují velké množství rychlých sacharidů, které se rychle vstřebají a způsobí prudké zvýšení hladiny glukózy. V důsledku toho vzniká pocit hladu, může také začít bolet hlava.„Tučné maso, uzeniny, nakládané výrobky, to vše je těžko stravitelné jídlo. Po takové snídani přijde zpravidla ospalost, klesne práceschopnost. Během jídla doporučuji dodržení pravidla potravinového talíře. Znamená to, že máte konzumovat přibližně čtvrtinu bílkovin z celkového množství. Mohou to být vejce, tvaroh, krůta, kuře, nějaká netučná ryba, polovinu má tvořit zelenina a ovoce, čtvrtinu dlouhé sacharidy nebo celozrnné obilniny,“ řekla lékařka. Podle jejího názoru se k tomu dá přidat menší množství užitečných tuků, přepuštěné máslo nebo nerafinovaný olej, a také ořechy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211223/lekarka-dietolozka-promluvila-o-tom-jak-mame-vybirat-kure-16946514.html

https://cz.sputniknews.com/20211222/princezna-diana-porusila-vanocni-tradici-kralovske-rodiny-a-mohl-za-to-kasmirovy-svetr-16951494.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dietologové, potraviny, maso