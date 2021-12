Pekarová Adamová bojkotuje ZOH v Číně. „Buďte důsledná a vyhýbejte se zboží z Číny,“ míní uživatelé

https://cz.sputniknews.com/20211223/pekarova-adamova-bojkotuje-zoh-v-cine-budte-dusledna-a-vyhybejte-se-zbozi-z-ciny-mini-uzivatele--16955288.html

„Neumím i představit, že bych dobrovolně usedla na stejnou tribunu společně s čínskými komunisty, kteří vězní a pronásledují nevinné lidi,“ píše v úvodu svého příspěvku Pekarová Adamová.Dále vyjádřila svoji lítost sportovcům, ale hold politika je politika.„Z toho důvodu považuji diplomatický bojkot her, které se mají z kraje roku konat v Číně, za správný,“ dodala na závěr.Někteří sledující se samozřejmě zastávali sportovců.„Já bych chtěla vidět, jaké by to bylo Vám. Celý život jste se pachtila, abyste se stala předsedkyní Sněmovny a až byste toho konečně dosáhla, byla jste jmenována, tak by přišel třeba gen. Pavel a řekl by, že politická situace si to žádá, abyste si zase odsedla do sněmovní lavice jako průměrná poslankyně, který sice dosáhla na nejvyšší post, ale politická situace si to žádá! A aby dílo zkázy bylo dokonáno, tak byste již nikdy nemohla na tu funkci dosáhnout, protože už byste třeba nemohla dosáhnout stejných výsledků z důvodu třeba věku, nebo byste se během těch 4 let zranila. Co Vy na to? Jakby Vám bylo?....“ ptá se Jana Levová.Další mají za to, že politika do sportu opravdu nepatří.„Ač Vám fandím… tak olympiáda je nebo spíše měla by být o sportu! O píli, snaze si splnit sny, o překonávání sebe sama…Ano, je to vrcholem pro všechny sportovce…Někteří trénují na úkor odpočinku, zdraví svých blízkých, ženy odkládají mateřství…Tak prosím, netahejte do toho politiku…prosím. Poučme se z minulosti a své historie…jistě víte, o čem mluvím,“ míní diskutující Lucie Turčínková.Další sledující si myslí, že když předsedkyně nemůže usednout na jednu tribunu s čínskými komunisty, měla by být důslednější a přestat používat zboží, přivezené z Číny.„A proto spoustu výrobků dovážíme z Číny a tím je ekonomicky podporujeme?“ připojuje se další uživatel.Někteří by zase na tribunu neusedli vedle Pekarové Adamové.„Nedovedu si představit, že bych si sednul kamkoliv vedle kreatury jako jste vy,“ praví další sledující.Někteří jí už připomenuli předvolební sliby a konstatovali, že je teda moc neplní.Není to však poprvé, co se Pekarová Adamová vyslovila proti olympiádě v Pekingu. Podobnou pozici zastává také předseda Senátu Miloš Vystrčil.„Pro sportovce jsou olympijské hry vrcholem a nemohou za to, která země je pořádá. Diplomatický bojkot her však považuji za správný. V Číně jsou masivně porušovaná lidská práva a agresivně se chová k Hongkongu i Tchaj-wanu. Tomu bych nemohla z tribuny přihlížet,“ uvedla dříve šéfová Sněmovny Markéta Pekarová Adamová pro CNN Prima News.Podobný názor zastává také předseda Senátu Miloš Vystrčil. O tom, že by se olympiády v Pekingu neměli účastnit, rozhodl Senát usnesením ještě v červnu.„Máme k tomu usnesení z června, které jsem také podepsal a ve kterém jsme se jako Senát vyslovili, že stačí, když budeme fandit našim sportovcům na dálku. Není za nás vhodné, aby vládní představitelé jezdili do Pekingu, a tím pádem propagovali olympijské hry v Číně,“ uvedl Vystrčil pro CNN Prima News.Hráči NHL se olympiády v Pekingu nezúčastníNational Hockey League včera informovala, že z důvodu narušení základní části NHL kvůli rostoucím počtům koronavirových případů a s ním spojených odložených utkání se její hokejisté v únoru roku 2022 nezúčastní olympiády v Pekingu.„National Hockey League respektuje a obdivuje touhu hráčů NHL reprezentovat své země a účastnit se turnaje, na kterém by hráli nejlepší hokejisté světa. V souladu s tím jsme čekali tak dlouho, jak jen to bylo možné, abychom prozkoumali všechny varianty, jak našim hráčům na zimních olympijských hrách 2022 umožnit hrát,“ uvedl komisař NHL Gary Bettman.ZOH 2022Zimní olympijské hry 2022 se budou konat v čínském Pekingu. Slavnostní zahájení proběhne 4. února 2022, ukončení pak 20. února. V Pekingu se uskuteční olympiáda již podruhé. První olympijské hry v tomto městě proběhly v roce 2008 a bude to první město, které hostilo jak letní, tak i zimní olympijské hry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

