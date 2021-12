https://cz.sputniknews.com/20211223/pet-chyb-ktere-hospodynky-z-jakehosi-duvodu-predavaji-z-generace-na-generaci-16964025.html

Pět chyb, které hospodyňky z jakéhosi důvodu předávají z generace na generaci

Pět chyb, které hospodyňky z jakéhosi důvodu předávají z generace na generaci

Některé chyby hospodyněk při vaření znehodnocují veškeré jejich snahy o přípravu lahodného jídla. Je nejvyšší čas přestat předávat některé kulinářské tradice z... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-23T22:19+0100

2021-12-23T22:19+0100

2021-12-23T22:19+0100

svět

jídlo

recept

kuchyně

trik

tipy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/412/10/4121019_0:114:1101:733_1920x0_80_0_0_386d7b7039c41beeadb89d6e329b3a31.jpg

Smíchání octu a sodyKdyž ve lžíci smícháme jedlou sodu s octem, probíhá chemická reakce, jejímž důsledkem je uvolnění oxidu uhličitého.Hospodyňky jsou přesvědčeny, že zrovna tento plyn vytvoří jemné a nadýchané pečivo. Skutečností ale je, že plyn zmizí hned, jakmile skončí reakce, tedy opadne pěna, proto se taková kombinace nedoporučuje.Všechno smažit na teflonové pánviNyní jsou snad v každé kuchyni pánve s nepřilnavým teflonovým povrchem. Hlavním úkolem tohoto povrchu je zabránění přehřátí pánve, možná právě toto je příčinou toho, že na takovéto pánvi steaky a řízky nikdy nebudou tak šťavnaté jako na klasické.Přejete-li si získat na mase karamelovou kůrku, bude ho vhodné také orestovat na klasické litinové anebo také na žulové pánvi.Přílišné prohnětení těstaTěsto na palačinky by zrovna nemělo být příliš hladké a bez hrudek. Těsto musí „dýchat“. Všechny ingredience musíme smíchat dohromady, není ovšem nutné pečlivě rozmíchávat všechny nerovnosti a hrudky.Smažit kuře a řízky na olivovém olejiOlivový olej má dost nízkou teplotu hoření, proto se z něj na pánvi rychle začne kouřit. Zaprvé to není zrovna dobré a ani to dokonce není bezpečné.Ke smažení řízků, kuřecího, vepřového, hovězího, jehněčího je vhodnější použít klasický rafinovaný rostlinný olej.Velmi dlouho šlehat bílkyNež začněte šlehat bílky, nechte je pět minut v pokojové teplotě. Bílky šlehejte mixérem, dokud neztuhnou. Pokud se vytvoří hustá pěna, pak omeleta a pečivo budou nadýchané pouze během pečení, pak se však scvrknou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211221/budete-o-ne-bojovat-u-vecere-vitezka-masterchefa-prozradila-autorsky-recept-pecenych-brambor-16934147.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jídlo, recept, kuchyně, trik, tipy