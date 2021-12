https://cz.sputniknews.com/20211223/plus-dalsich-10-let-vedci-uvedli-faktor-ktery-skutecne-prodluzuje-zivot-16952204.html

Plus dalších 10 let. Vědci uvedli faktor, který skutečně prodlužuje život

Studie o dlouhověkosti ukazují, že ti, kdo se správně stravují a vyhýbají se zlozvykům, se s větší pravděpodobností dožijí vysokého věku. Existuje však jeden... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-23T06:07+0100

2021-12-23T06:07+0100

2021-12-23T06:07+0100

K tomuto závěru dospěli vědci z Vídeňské univerzity ekonomie a obchodu. Podle vědců může být vzdělávací politika účinným nástrojem veřejného zdraví, který přináší celoživotní výhody pro populaci. To vyžaduje, aby země měla rovný přístup ke vzdělání, spravedlivé hodnocení studijních úspěchů a rozsáhlé školní osnovy bez diskriminace.První důkazy o prospěšnosti vzdělání a jeho souvislosti s dlouhověkostí zveřejnili vědci z London School of Economics v roce 2016, píše Express. I v tomto případě bylo zjištěno, že nejenže je průměrná délka života delší u lidí s vyšším vzděláním, ale také se příliš neliší ve věku úmrtí: většina z nich umírá ve stáří přibližně ve stejnou dobu, v průměru o 10 let později než lidé bez vzdělání.Vzdělání je celosvětově považováno za hlavní faktor hospodářského rozvoje, který následně zlepšuje kvalitu života, zdraví a další oblasti, jež přímo či nepřímo ovlivňují délku života.Maximální délka životaBiologové vypracovali test, který umožňuje na základě rozboru krve určit komplexní indikátor dynamického stavu organismu, který charakterizuje celkovou úroveň fyziologické odolnosti. S věkem tento ukazatel klesá a podle výpočtů autorů dosahuje minima ve věku 120–150 let.Vědci proto dospěli k závěru, že 150 let je teoreticky maximální možná délka lidského života. Výsledky výzkumu jsou publikovány v časopise Nature Communications.S věkem dochází k postupnému zhoršování fyziologických funkcí a zvyšuje se riziko chronických onemocnění. Míra procesů stárnutí je však u každého člověka jiná, a proto k posouzení stavu organismu používají odborníci na stárnutí pojem biologického věku, který se často neshoduje s chronologickým věkem.Určení biologického věku není snadný úkol. Vědci k jeho řešení používají speciální biomarkery - prediktory stárnutí, které umožňují individuálně vybírat účinné látky proti stárnutí.Při analýze údajů z podélných rozborů lidské krve z amerického Národního průzkumu zdraví a výživy a britské biobanky autoři zjistili, že výkyvy DOSI jsou spojeny s takovými proměnnými, jako je věk, nemoc a životní styl, a že DOSI se zvyšuje s věkem úměrně k době zotavení z nemocí, to znamená, že slouží jako indikátor fyziologické odolnosti organismu.Na základě toho vědci vypočítali maximální možnou délku života v rozmezí od 120 do 150 let, kde se odolnost blíží nule. To je v zásadě v souladu s populačními pozorováními, která ukazují, že počet lidí vykazujících známky ztráty odolnosti exponenciálně roste s věkem a zdvojnásobuje se každých osm let, uvedli vědci. Stejným tempem roste úmrtnost z různých důvodů.Autoři uvádějí, že jimi vyvinutá metoda umožňuje poprvé odhadnout teoreticky možnou délku života u každého konkrétního člověka, na rozdíl od jiných metod, které určují pouze biologický věk.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

