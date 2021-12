https://cz.sputniknews.com/20211223/polsko-porusuje-v-situaci-s-migranty-lidska-prava-prohlasilo-mzv-rf-16955116.html

Polsko porušuje v situaci s migranty lidská práva, prohlásilo MZV RF

Polsko porušuje v situaci s migranty lidská práva, prohlásilo MZV RF

Akce Polska v situaci s migranty na hranici s Běloruskem jsou přímým porušením bodů smluv v sféře ochrany lidských práv, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik... 23.12.2021

ESLP (Evropský soud pro lidská práva) projednal v období od 20. srpna do 3. prosince 2021 celkem 47 žádostí o použití zajišťovacích opatření v situaci na polsko-běloruské hranici podaných 198 žadateli. 44 žádostí bylo podáno proti Polsku, ostatní proti Lotyšsku a Litvě.„To, co vidíme na obrazovce, to, co se dostane do informačního prostoru, jsou záběry svědčící o krutosti, o útrapách, o použití speciálních prostředků ze strany polských orgánů právního pořádku a ozbrojených sil proti migrantům. Vyvolává to samozřejmě velmi jasné asociace. Soudě podle těchto záběrů jde skutečně o porušení bodů mezinárodních dohod v oblasti ochrany lidských práv ze strany samotného Polska,“ řekl.Diplomat dodal, že není rovněž věnována příslušná pozornost prohlášením zveřejněných komisařkou pro lidská práva Rady Evropy Dunjou Mijatovičovou, která vyslovila znepokojení ohledně toho, že nejsou příslušné podmínky pro monitoring a činnost mezinárodních humanitárních organizací na území Polska.Eventuální vývoj událostíJe těžké předpovědět vývoj situace na hranici mezi Polskem a Běloruskem, poněvadž nebyl navázán dialog mezi EU a Minskem. Bez těchto přímých kontaktů se problém migrační krize vyřešit nedá, prohlásil Lukjancev.„Předpovědět je dost složité, protože v zásadě neexistuje, jak se nám zdá, to hlavní, dialog mezi státy EU, které obviňují Bělorusko a zčásti Rusko z vyprovokování této krize. Také neexistuje dialog s běloruskou stranou, mezi Polskem, Běloruskem a EU, která je na straně Polska. Také nemluví s Běloruskem. Jenže bez přímých kontaktů je překonání tohoto problému těžké,“ řekl.Na hranici mezi Běloruskem a Polskem se v posledních týdnech shromáždilo několik tisíc migrantů, kteří se chtějí dostat do států EU. Polské úřady posílily ochranu hranic, nasadily vojáky a zabraňují pokusům nelegálních migrantů proniknut na polské území. Obviňují Minsk z migrační krize. Všechna tato obvinění Bělorusko popírá a prohlašuje, že Polsko násilně vyhošťuje migranty na jeho území a uměle vyhrocuje situaci s běženci.Běloruské úřady poskytují migrantům zdravotnickou péči, potraviny, oblečení. Byli ubytováni v obchodním logistickém středisku v blízkosti hranice. Předtím navštívili běžence zástupci OSN a předali jim humanitární pomoc. Část migrantů se rozhodla vrátit do vlasti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

