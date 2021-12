https://cz.sputniknews.com/20211223/proc-jste-podporovali-teroristy-putin-obvinil-zapad-ze-snahy-rozvraceni-ruska-16957702.html

Proč jste podporovali teroristy? Putin obvinil Západ ze snahy rozvrácení Ruska

Proč jste podporovali teroristy? Putin obvinil Západ ze snahy rozvrácení Ruska

Během tiskové konference v reakci na dotazy Sky News Putin uvedl, že jednání ruské strany nebude záviset na průběhu jednání, ale na bezpodmínečném zajištění... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Sky News se zajímaly o to, jestli Putin bezpodmínečně může zaručit neútočení proti Ukrajině.„Naše kroky nebudou záviset na průběhu jednání, ale na bezpodmínečném zajištění bezpečnosti Ruska. Dali jsme jasně najevo, že pohyb NATO na Východ je nepřijatelný. Je to snad přehnaný požadavek neumísťovat u nás doma útočné systémy? Jak by Američané reagovali, kdyby na hranici s Kanadou najednou byly umístěny rakety? A komu patřila Kalifornie dříve? A Texas?“ ptá se Putin v reakci.Podle hlavy ruského státu záruky by měl poskytnout Západ, a to okamžitě, a ne o tom po desetiletích mluvit.Současně ruský prezident lakonicky shrnul, že postup Ruské federace je reakcí na činy Severoatlantické aliance.Dne 17. prosince zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Dokumenty již byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Jedna z klauzulí návrhu dohody navrhuje, aby NATO poskytlo záruky, že se aliance nebude rozšiřovat na Ukrajinu. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl Sputniku, že pokud NATO a USA nebudou reagovat na ruský požadavek bezpečnostních záruk, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace. Nejvyšší rada Ukrajiny v prosinci 2014 změnila dva zákony, přičemž se země vzdala neblokového statusu státu. V únoru 2019 přijal ukrajinský parlament změny ústavy, které zakotvují směřování země k EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, kterému byl udělen status partnera NATO s rozšířenými možnostmi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

