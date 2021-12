https://cz.sputniknews.com/20211223/ptaci-chripka-kraci-dal-a-nici-velke-mnozstvi-nosnic-16960064.html

Ptačí chřipka kráčí dál a ničí velké množství nosnic

Ptačí chřipka kráčí dál a ničí velké množství nosnic

ČTK přichází se zprávou o tom, že ptačí chřipka zasáhla velkochov nosnic v Libotenicích na Litoměřicku. Kvůli tomu bude utraceno 188.000 kusů drůbeže, navíc... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Médiím sdělil to mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.Tentokrát se jedná o subtyp choroby H5N1. Ten je dokonce potenciálně přenosný na lidi.Poznamenává se, že v posledních dnech objevily hromadné úhyny několika tisíc kusů drůbeže.Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal upozornil na to, že jde zhruba o dvě procenta populace nosnic v zemiAgrární komora a veterináři apelují na chovatele, aby dodržovali zásady biologické bezpečnosti.Podle předběžného odhadu výše škody činí 20 milionů Kč.V publikaci se poznamenává, že v Evropě stále roste počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech.„Inspektoři SVS provedli na místě šetření, přijali předběžná opatření, odebrali vzorky z uhynulých kusů a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo nákazu ptačí chřipkou H5N1,“ zdůraznil Vorlíček.Dodal, že způsob, jakým se nákaza do velkochovu dostala, je předmětem pokračujícího šetření.V Evropě stále roste počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech.„Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Zdrojem infekce jsou nejčastěji volně žijící ptáci a jejich infikovaný trus, který může kontaminovat přímo vodu a krmivo, nebo může být do chovu zanesen nepřímo člověkem na obuvi, pneumatikách nebo jiných pomůckách,“ uvedl mluvčí veterinářů.Na konci listopadu se ohnisko ptačí chřipky potvrdilo u hejna chovných hus v komerčním chovu u Kachního rybníka u obce Údolí nedaleko Nových Hradů. V hejnu bylo asi 600 mladých hus, které se musely utratit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

