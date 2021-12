https://cz.sputniknews.com/20211223/putin-doporucil-obracet-se-kvuli-vysokym-cenam-za-plyn-na-instituce-eu-16960841.html

Putin doporučil obracet se kvůli vysokým cenám za plyn na instituce EU

Existují důvody se domnívat, že plyn, který v posledních dnech teče v obráceném režimu prostřednictvím plynovodu Jamal-Evropa z Německa do Polska, je nakonec... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Během výroční tiskové konference prezident připomněl, že již několik dní proudí plyn z Německa plynovodem Jamal-Evropa do Polska v obráceném režimu, zatímco směrem ke společnosti Gazprom létají obvinění, že plynovod neplní potrubí. Podle Putina však lze tuto situaci vysvětlit několika faktory.Na tiskové konferenci uvedl, že Gazprom dodal do Německa o 10 % více plynu, než bylo stanoveno v dlouhodobých smlouvách, ale nyní jej odtud odvádí reverzním tokem do Polska. Kromě toho existuje potrubí, které spojuje polský plynovodní systém s ukrajinským, s kapacitou asi 3 miliony metrů krychlových denně, a právě tolik plynu ze SRN jde do Polska, pokračoval Putin. To naznačuje, že plyn nakonec putuje na Ukrajinu přes Polsko, uzavřel.„Ale to je také jen část informací. Existuje potrubí, které spojuje polský plynovodní systém s ukrajinským. Objem činí přibližně 3 miliony metrů krychlových denně. Přesně tolik je dodáváno ze SRN do Polska. Mám všechny důvody se domnívat, že tento plyn nakonec půjde na Ukrajinu. Spotřebitelé v Evropě a v SRN musí vědět, co se skutečně děje. A možná požádat některé úřady, aby to objasnily,“ dodal.Putin rovněž zdůraznil, že v rámci tohoto schématu, kdy plyn putuje reverzně plynovodem Jamal-Evropa, nemůže současně putovat z Polska do Německa. „Plyn nemůže proudit jedním potrubím oběma směry současně. Oni si za a) neobjednali (u Gazpromu; pozn. red.) další objemy, za b) je zahrnuli do obráceného směru,“ shrnul prezident.Společnost Gazprom si dříve nerezervovala kapacitu plynovodu Jamal-Evropa pro tranzit plynu přes Polsko do Německa v prosinci a využívala ji na základě denní rezervace. Od 17. prosince však došlo k poklesu rezervací a od 21. prosince si Gazprom nezarezervoval vůbec žádnou tranzitní kapacitu. Od úterý přešla hlavní linka na reverzní provoz. Tato situace byla jedním z faktorů dalšího nárůstu cen plynu v Evropě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

