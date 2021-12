https://cz.sputniknews.com/20211223/putin-odpovedel-na-otazku-o-uznani-talibanu-16961924.html

Putin odpověděl na otázku o uznání Tálibánu*

Putin odpověděl na otázku o uznání Tálibánu*

Ruský prezident Vladimir Putin během tiskové konference uvedl, že rozhodnutí uznat vládu hnutí Tálibán* musí být konsolidované. Podle jeho slov o to bude... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

„Možný průnik některých extremistických živlů v nás nemůže nevyvolat určitý poplach a strach. Mimo jiné z území Afghánistánu stále přichází obrovské množství drog, 90 % opiátů na světovém trhu je afghánského původu. To nás také nemůže nechávat v klidu. Ale pokud jde o uznání, celkově je třeba vycházet z reálií, vycházet z toho, že síly, které jsou v čele Afghánistánu, budou naladěny tak, aby ve vedení země byly zastoupeny všechny etnické skupiny, a pouze to podle mého názoru může vytvořit podmínky, které dají vzniknout naději na stabilizaci v Afghánistánu,“ zdůraznil Putin.Putin se domnívá, že země, které napáchaly největší škody, by měly afghánskému lidu pomoci, například rozmrazit hotovostní rezervy - afghánské vklady v amerických bankách.V říjnu Sputnik psal o jednání v ruském hlavním městě, jehož se zúčastnili zástupci hnutí Tálibán* a jedenácti zemí. Před začátkem mezinárodních rozhovorů se s Talibánci sešel ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.Bylo to již potřetí, co v tomto formátu Rusko hostilo jednání o Afghánistánu. Nicméně, byla to první taková schůzka poté, co se radikálové zmocnili vlády v zemi.„Vyzýváme hnutí Tálibán – a o tom jsme s váženou delegací hovořili – aby přísně sledovali linii na nepřipuštění využití území Afghánistánu kýmkoli proti třetím zemím, především proti sousedům,“ prohlásil během jednání šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov.Ruský ministr varoval, že kvůli nestabilní situaci v Afghánistánu hrozí přelévání terorismu a obchodu s drogami do celého regionu. Lavrov dále vyjádřil naději, že se později k jednání připojí i Spojené státy.*proti organizaci Tálibán platí sankce OSN za teroristickou činnostSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

