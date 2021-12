„Není to naše volba.“ Putin okomentoval možnost války s Ukrajinou

„Musíme se zamyslet nad perspektivami naší bezpečnosti... pro nejbližší budoucnost. Jak s tím má Rusko žít? Pořád se budeme ohlížet, co se tam (na Ukrajině) stane a kdy udeří? To je vážná otázka. Hovoříme o našich plánech v oblasti rozvoje infrastruktury, sociální politiky a zdravotnictví. Co to všechno znamená? Pokud to vede ke konfliktům... není to naše volba. To nechceme," řekl na každoroční čtvrteční tiskové konferenci.