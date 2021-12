https://cz.sputniknews.com/20211223/putin-rusko-nelze-porazit-lze-ho-znicit-pouze-zevnitr-16956551.html

Putin: Na Ukrajině se připravuje třetí vojenská operace. Musíme reagovat

Ruský prezident Vladimir Putin během tiskové konference prohásil, že Rusko nelze porazit, lze ho zničit pouze zevnitř. Dotknul se také tématu Ukrajiny a Krymu. 23.12.2021, Sputnik Česká republika

„Rusko nelze porazit, lze ho zničit pouze zevnitř. Přesně to se stalo v důsledku první světové války a v 90. letech minulého století. Kdo to udělal? Ti, kteří sloužili cizím zájmům. Mluvili jste o muži, kterého prý otrávili. Poslali jsme oficiální žádosti: dejte nám alespoň nějaké materiály, které potvrzují otravu. Není žádný takový. Nabídli jsme, že tam přijedou naši odborníci, osobně jsem to nabídl prezidentovi Francie, německému kancléři - a nic. Jak si to vysvětlil? Ticho. Pokud k tomu není co říct, nemusí se o tom mluvit." A vězni vždy byli, jsou a budou. Není třeba páchat zločiny a skrývat se za politikou, doplnil Putin.Do státního převratu na Ukrajině nám nepřišlo na um, že by se Krym mohl opět spojit s Ruskem, uvedl Putin. Vzniká dojem, že se chystá třetí vojenská operace, a je potřeba se na to připravit. Druhá varianta – vytvoření „anti-Ruska“ na Ukrajině s dodávkami zbraní a vymýváním mozku obyvatelům. Berou úřady v úvahu pravděpodobnost války? „My jsme museli něco dělat v roce 2014. Tak vznikla krize. Dobře. Dvakrát ukrajinské úřady vyzkoušeli vyřešit situaci sílou. Výsledek? Zbraně, ztráty a Minské dohody. Jsou dobré, nebo ne? Jsou možností. V čem je problém? Nechtějí je plnit. Obviňují Rusů, kteří žijí na těchto územích, nepůvodním národem. Pak vytláčejí Rusů z historického území. Říkají, že Rusko musí plnit dohody. My souhlasíme,“ zdůraznil Putin.Připomeňme, že prezidenti RF a USA nedávno jednali přes chráněný komunikační kanál. Trvala dvě hodiny. K jejich závěrům Bílý dům sdělil, že Biden vyslovil v rozhovoru znepokojení ohledně situace kolem Ukrajiny a vyzval k diplomatickému urovnání. Putin informoval amerického kolegu, že Ukrajina nesplnila minské dohody a sabotovala je, a také poznamenal, že právě NATO podniká nebezpečné pokusy o osvojení ukrajinského území a zvyšuje vojenský potenciál u ruských hranic. Rusko v odpovědi na obvinění Západu nejednou prohlásilo, že nikoho neohrožuje, a že na nikoho nehodlá útočit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

