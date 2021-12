Ruské ministerstvo zahraničí označilo blokaci kanálu RT DE v Německu za cenzuru

„Je to naprosto zřejmé (že blokaci kanálu lze považovat za projev cenzury, pozn. red.). Podle mého mínění, tak by to mělo být vnímáno. Ovšem to není prvním, ani jediným případem uložení sankcí, a také pronásledování buď ruských anebo nezávislých médií, již ve svých vysíláních prosazují názory výrazně se odlišující od názorů běžných v jistých kruzích Západu,“ prohlásil diplomat ve své odpovědi na dotaz, zda lze blokaci RT DE považovat za projev cenzury ze strany NSR.