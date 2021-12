https://cz.sputniknews.com/20211223/skoda-za-vice-nez-100-tisic-neznami-pachatele-v-ostrave-znicili-vanocni-vyzdobu--16953589.html

Škoda za více než 100 tisíc. Neznámí pachatelé v Ostravě zničili vánoční výzdobu

Město Ostrava se už po několikáté potýká s činností vandalů, kteří si zřejmě udělali zálibu v ničení vánočního osvětlení ve městě. Nejen, že ozdoby kradou, ale... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

K této záležitosti se vyjádřil místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz, který uvedl, že letos jsou vandalové mimořádně aktivní, jelikož technické služby vyjížděli už devatenáctkrát. V minulých letech to bylo maximálně jednou za týden.Pachatele nejvíce láká Masarykovo náměstí, to bylo poškozeno už čtyřikrát. Veškerá výzdoba se musela dát pryč, všechno se muselo vyměnit a znovu natáhnout.Dalším místem akce vandalů bylo Smetanovo náměstí. Ve fontáně byla umístěna koule, ta byla pošlapána a rozkopána. Před hlavním nádražím zase zničili světelného anděla, který se musel vyměnit.Pachatelé samozřejmě nevynechali ani desetimetrový vánoční strom na Masarykově náměstí.V tomto případě se naštěstí podařilo pachatele dopadnout.Witozs připomíná, že vánoční trhy musely být zrušeny a tudíž vánoční atmosféru ve městě dělá právě výzdoba, vyhlídkové kolo a kluziště.Vandalové v OlomouciDříve jsme hovořili také o řádění vandalů v Olomouci. Bylo to pouze pár dní poté, co jsme si připomenuli Den válečných veteránů, na ústředním hřbitově v Olomouci dováděl vandal. Červeným sprejem poškodil pomník obětem 1. světové války.Policisté z Olomouce mají s dováděním vandalů na hřbitovech své zkušenosti. V roce 2018 řešili podobný případ, kdy za dva dni jiný vandal poškodil 11 hrobů. Pachatel byl dopaden.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

