https://cz.sputniknews.com/20211223/slovenska-ministryne-spravedlnosti-maria-kolikova-ma-covid-16963437.html

Slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková má covid

Slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková má covid

Slovenská ministryně spravedlnosti Mária Kolíková se nakazila covidem-19. Průběh onemocnění je podle vyjádření samotné ministryně bezproblémový. 23.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-23T16:33+0100

2021-12-23T16:33+0100

2021-12-23T16:55+0100

slovensko

slovensko

nákaza

covid-19. vývoj situace na slovensku

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/13367539_0:86:1200:761_1920x0_80_0_0_8cf1501469f7a43dd317d8fc4cd0dc56.jpg

Kolíková na svém účtu na Facebooku napsala, že Vánoce ji v tomto roku překazil covid, a není sama.Podle jejího vyjádření měly být Vánoce nejdřív odloženy, aby je mohla rodina strávit společně. Její dcery ale nakonec změnily názor a Ježíšek bude chodit i na chatě.„Nejdřív měly být naše Vánoce odloženy, dokud nebudeme všichni spolu. Ale nakonec děvčata změnila názor, a chtějí dát šanci Ježíškovi, aby našel jejich stromeček na chatě,“ prozrazuje Kolíková.Ministryně dále informuje, že i s dcerami mají lehký průběh nemoci a tak se mohly společně pustit do výzdoby.Kritika Kisky a KolíkovéPoslanec opozičního Směru-SD Ľuboš Blaha na svém účtu na Facebooku včera ostře kritizoval současnou slovenskou vládní garnituru. Odnesli si to zejména bývalý prezident Andrej Kiska a ministryně spravedlnosti Mária Kolíková a to kvůli tomu, že nedodržují platná protikoronavirová opatření. Neměli mezi sebou rozestup ani roušku, ani respirátor. Samozřejmě, Blaha všechno ilustroval fotografií, na které je vidět Kolíkovou a Kisku, jak vedle sebe stojí na ulici.Dále se mu také nelíbí to, že navzdory zákazu vycházení ve večerních hodinách, si dvojice rozdává vánoční dárky uprostřed ulice. Dále Blaha kritizoval Hamrana za zásahy policie vůči protestujícím a vůči šéfovi Směru-SD Robertovi Ficovi. Pravidla by měla platit pro všechny, pak se Blaha ptá, proč se to nevztahuje na Kisku a Kolíkovou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211221/poslanec-slovenskeho-smeru-blaha-se-pustil-do-vlady-a-do-policejniho-prezidenta-hamrana--16935156.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, nákaza, covid-19. vývoj situace na slovensku