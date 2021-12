Slovenský premiér: Třeba jednat s RF, podmínkou je odchod jejich sil z blízkosti ukrajinských hranic

https://cz.sputniknews.com/20211223/slovensky-premier-treba-jednat-s-rf-podminkou-je-odchod-jejich-sil-z-blizkosti-ukrajinskych-hranic-16954354.html

Slovenský premiér Eduard Heger uvedl, že předpokladem zdravého dialogu je to, aby Ruská federace stáhla své jednotky z blízkosti ukrajinských hranic. Slovenský... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Svědčí o tom podle Hegera jeho tři návštěvy Ukrajiny, a to během letošního roku. Jednalo se přitom o schůzky na nevyšší úrovni. Heger se domnívá, že čím je Ukrajina více ekonomicky rozvinutá, tím lépe pro ni samotnou a také pro její sousedy.„Na rozvoj ale potřebujete jednu zásadní věc, a tou je pocit bezpečí a stability. A ten dnes Ukrajině chybí, protože její východní soused shromažďuje desítky tisíc vojáků podél hranic. Co tímto sleduje? To dodnes přesně nevíme. Jak bychom se asi v této situaci cítili my? Když je ohrožena bezpečnost Ukrajiny, tak musíme být ostražití i my. Tady jde o bezpečnost celé Evropy,“ praví dál Heger.Slovenský premiér se ve svém příspěvku dotknul také tématu požadavků, které představila Ruská federace. Týkají se citlivých otázek evropské bezpečnosti a fungování Severoatlantické aliance. Podle Hegera by naplnění těchto požadavků znamenalo de facto návrat ke stavu, jaký byl před rokem 1997, tedy v době, kdy začal proces rozšiřování NATO a kdy ani Slovenská republika nebyla jeho částí.„Chtít smazat těchto více než 20 let je pro nás nepřijatelné,“ uvádí Heger.Podle něj další eskalace mezi Ruskem a Ukrajinou a vyústění do válečného konfliktu bude znamenat tvrdá opatření vůči Rusku ve spolupráci se spojenci.„Protože demokratické principy, bezpečnost a suverenita Ukrajiny, ale i nás všech jsou naší absolutní prioritou. V tom na půdě EU panuje shoda,“ uvádí v závěru svého příspěvku Heger.Požadavky ruské stranyZmiňme, že Ministerstvo zahraničních věcí RF zveřejnilo návrhy smluv Ruska se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí o bezpečnostních zárukách. Klíčovými body zařazenými do těchto návrhů je vyloučení rozšíření NATO a také vyloučení připojení Ukrajiny k alianci. Návrh počítá i s omezením dislokace dodatečných vojsk a zbraní mimo země, kde se nacházely v květnu 1997, to znamená před vstupem států východní Evropy do NATO.Náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov upozornil, že potenciální vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance nese obrovská rizika pro bezpečnost Ruska. Dodal, že dokumenty byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Absence reakce může vést k nové vlně konfrontací.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

