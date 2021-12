Stoltenberg: NATO nikdy neslíbilo, že se nebude rozšiřovat

https://cz.sputniknews.com/20211223/stoltenberg-nato-nikdy-neslibilo-ze-se-nebude-rozsirovat-16966031.html

Ruský prezident Vladimir Putin na své čtvrteční výroční tiskové konferenci k předchozím slibům NATO, že se nebude rozšiřovat na východ, uvedl, že Rusko bylo „oklamáno“. Hovořil o „pěti vlnách rozšiřování NATO“.Podle Stoltenberga však aliance prý nikdy neslíbila, že se nerozšíří. „NATO nikdy neslíbilo, že se nerozšíří. Dokonce i v zakládající smlouvě naší organizace se píše, že členem aliance se může stát každý evropský stát. Za druhé, existují dokumenty ze 70. a 90. let 20. století - Závěrečný helsinský akt, Pařížská charta, Zakládající akt NATO-Rusko a mnoho dalších smluv - které jasně říkají, že každý stát může svobodně rozhodovat o svém osudu. Jedná se o základní zásadu evropské bezpečnosti, kterou Rusko podepsalo. To nemůžeme změnit několika citáty. Spojenci navíc popírají, že by takové sliby někdy učinili. Bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov sám prohlásil, že o rozšíření NATO na východ se před sjednocením Německa nediskutovalo,“ řekl Stoltenberg v rozhovoru pro agenturu dpa, který byl zveřejněn ve čtvrtek.Dne 17. prosince zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Dokumenty již byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Jedna z klauzulí návrhu dohody navrhuje, aby NATO poskytlo záruky, že se aliance nebude rozšiřovat na Ukrajinu. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl Sputniku, že pokud NATO a USA nebudou reagovat na ruský požadavek bezpečnostních záruk, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.Nejvyšší rada Ukrajiny v prosinci 2014 změnila dva zákony, přičemž se země vzdala neblokového statusu státu. V únoru 2019 přijal ukrajinský parlament změny ústavy, které zakotvují směřování země k EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, kterému byl udělen status partnera NATO s rozšířenými možnostmi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

