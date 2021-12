https://cz.sputniknews.com/20211223/treti-ofenziva-ukrajiny-pokud-rusko-nezareaguje-dalsi-provokaci-povedou-uz-proti-samotne-rf-nazor-16964711.html

Třetí ofenziva Ukrajiny? Pokud Rusko nezareaguje, další provokaci povedou už proti samotné RF. Názor

Na každoroční konferenci ruský prezident Vladimir Putin hovoří s novináři a odpovídá na jejich otázky. Dnes zazněly aktuální dotazy na politiku Ruska, resp. s... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Novináři se ptali, zda nyní nehrozí Rusku vnitřní revoluce v souvislosti s mezinárodním napětím. Co byste na to řekl – může ustát takto velká země veškerá rizika, která s sebou současný status quo nese?Daniel Solis: Rusko už jednu revoluci mělo v r. 1917, placena a osnována byla zahraničím. Pokud si vzpomínám, Rusům bohatě stačila. Tlak, pod kterým teď Rusko je, většinu populace spíše stmelí. Pokud jde o neziskovky a jistou „pátou kolonu“? Rusko je specifická země, těmto subjektům asi nehrozí, aby se uplatnily v tomto ohledu. Proto si myslím, že Rusko revoluce „zevnitř“ nečeká. Není pravda, že by Putin byl paranoidní, když vidí ohrožení ze Západu. Drang nach Osten tu přece vždycky byl, je to daná věc, kterou dopodrobna rozbírá Zbigniew Kazimierz Brzeziński ve Velké šachovnici; není to ani první ani poslední analytik, který tento koncept ozřejmuje. V tomto smyslu by Rusko bylo asi přijatelné pro řadu kruhů na Západě, kdyby bylo rozděleno na malé nevýznamné státečky. Vladimir Putin zažil situaci, kdy v 90. letech Rusku hrozil hnilobný rozklad. Nelze nevidět, že prezident Putin přispěl k opětovnému stmelení vlastních lidí. Obviňuje-li Západ Rusko z toho, že to má diktátorský režim, pak je to problém Západu: účel světí prostředky. A cílem je udělat z Ruska stát závislý. V 90. letech už to tak málem bylo.Například když šlo o porobení Sýrie, došlo na to, že se razilo heslo: „prezident Asad musí jít“. Teď se určitě něco takového bude tahat na současnou ruskou reprezentaci. Jak říkám, je to problém Západu, nikoli Ruska. Přitom Západ nejprve prezidenta Asada vychvaloval. Když nedosáhl svého, Západ Asada odsoudil. Až nyní dochází velice nenápadně k Asadově rehabilitaci, mimochodem…Putin mluvil o tom, že nyní je řada na Západu, aby Rusku garantoval bezpečnost. Putina se zeptali, zda si RF dobře propočítala scénáře možného vývoje. Putin reagoval i předpokladem, že současnou situací Západ Rusko varuje, aby se nevměšovalo, pokud Ukrajina potřetí zaútočí na Donbas.Stoprocentně si to Rusko spočítalo. Rusko nebude chtít být bráno jako viník vojenského konfliktu. Postupuje z logiky věci s maximální obezřetností. Dalo najevo, že nebude nečinně přihlížet. Jeho povinností je své zájmy hájit, a to i v situaci, kdy je zjevně provokováno.V případě třetí ofenzivy Ukrajiny Rusko nezůstane pasivní. Zda Západ teď tlačí na Rusko, aby ho odradil od vměšování? Spíše to dopadne tak, že Rusko zasáhne, jelikož Putin řekl, že trpělivost došla. Navíc Ukrajina porušuje minské dohody, v nichž Putin vidí jediné řešení situace. Rusko si nemůže dnes dovolit míru ignorance vůči mezinárodním závazkům, porušuje-li se jejich duch u ruských hranic. Pokud by nereagovalo na třetí ofenzivu, pak další vlny provokací povedou už proti samotnému Rusku. Je mi líto Ukrajiny, že dostala od Západu roli vši v kožichu, protože samozřejmě nelze očekávat, že z toho Ukrajina jen tak vyklouzne. Je mi líto prostých Ukrajinců, že se do této situace dostali. Je to i na nich, do jaké míry ze sebe nechají dělat užitečné idioty nadnárodních korporací.Sky News se ruského lídra zeptala, zda ten může poskytnout záruku, že RF nezaútočí na Ukrajinu. Ruský lídr řekl, že se vše bude odvíjet nikoli od toho, jak se rozvinou vyjednávání, ale od toho, zda bude dosažen přijatelný stupeň bezpečnosti pro Ruskou federaci. Nejen Sky News, ale i česká média se předbíhají v prognózách, zda Rusko Ukrajinu napadne, nebo ne. Přijde mi to jako nenormální chování médií. Jelikož jak kloudně odvětit na takto položený dotaz, aby to neevokovalo nějaké latentní významy, které si určitě každý druhý nesprávně vyloží?Humanitární intervence jsou dnes běžnou záležitostí. Nejedná se o napadení Ukrajiny, ale o ochranu žijících lidí na území Ukrajiny, řada z nich jsou již občané Ruské federace. Celá situace je nástrojem k vytvoření napětí. NATO dislokovalo na souši, ve vodě i ve vzduchu podstatnou sílu u hranic Ruska. Vyostřování je záměrem, nikoli náhodným vývojem. Vše může vygradovat v otevřený střet. Jediná naděje je, že aktéři napětí budou mít dost rozumu k tomu, aby přestali zbraněmi chřestit a vrátili se k jednacímu stolu, neeskalovali napětí. Jsou to dlužni svým občanům, kteří na obou stranách válku nechtějí. Rusko bude trvat na garancích bezpečnosti. Historie bohužel ukazuje, že za rozpoutáním konfliktů, kterými války jsou, stojí vždy úzká skupina mocných, která z válek profituje. Jelikož už teď dochází k zavádění nového světového pořádku, přičemž ne tak, jak si jeho architekti naplánovali, pak potenciální konflikt slouží jako nástroj k vydírání, prosazování tohoto nového pořádku. Je na nás všech, abychom toto aktivně odmítali a nenechali to dopustit. Tomuto se nelze odevzdat pod záminkou, že o tom rozhodují druzí. Každý sám za sebe se musíme rozhodnout, zda chceme či nechceme, aby naše civilizace pokračovala. Nelze odpovědnost za naši budoucnost hodit jen na osobu Vladimira Putina.Díky za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

