USA nejsou připraveny přijmout ruské návrhy ohledně NATO, tvrdí Bílý dům

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že Spojené státy nejsou připraveny přijmout návrhy Ruska týkající se Severoatlantické aliance. 23.12.2021, Sputnik Česká republika

„Pracujeme na diplomatických jednáních. S některými ruskými návrhy bychom souhlasili a s některými rozhodně ne, (návrhy ohledně, pozn. red.) NATO jsou dobrým příkladem,“ řekla na brífinku.Psakiová uvedla, že jednání o bezpečnosti se uskuteční v lednu, ačkoli podrobnosti ještě nebyly stanoveny.Zmiňme, že náměstek ministra zahraničí Ruska dnes prohlásil, že Spojené státy si nebudou moci diktovat podmínky v průběhu jednání o bezpečnosti. Pokusy USA využít dialog s Ruskem o bezpečnostních zárukách k pokračování vojenského osvojení Ukrajiny povedou k nevyhnutelnému zhoršení situace, prohlásil náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov.Náměstek ministra poznamenal, že v takové situaci Rusko dospěje k závěru, že Spojené státy nemají politickou vůli vyjednávat, „že vše, co se děje, slouží jako zástěna k pokračování stejné politiky vojenského ovládnutí území Ukrajiny a dalších státy pro protiruské účely“.„Žádáme o rychlou formalizaci těch dohod, které jsou námi sepsány na papír, tedy převedeny do smluvní podoby. Pokud předpokladem pro americkou stranu je požadavek, abychom na vlastním území provedli určitá opatření, která se Washingtonu a dalším hlavním městům NATO budou líbit, anebo která si na základě diktátu z Kyjeva Američané přejí prosadit jako požadavek pro naši následnou spolupráci, pak to takto fungovat nebude,“ uvedl Rjabkov v rozhovoru pro časopis Mezinárodní život.Návrhy smlouvyDne 17. prosince zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Dokumenty již byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Jedna z klauzulí návrhu dohody navrhuje, aby NATO poskytlo záruky, že se aliance nebude rozšiřovat na Ukrajinu. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl Sputniku, že pokud NATO a USA nebudou reagovat na ruský požadavek bezpečnostních záruk, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.Nejvyšší rada Ukrajiny v prosinci 2014 změnila dva zákony, přičemž se země vzdala neblokového statusu státu. V únoru 2019 přijal ukrajinský parlament změny ústavy, které zakotvují směřování země k EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, kterému byl udělen status partnera NATO s rozšířenými možnostmi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

