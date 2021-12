V USA uvedli, že NATO se může přiblížit k ruským hranicím

https://cz.sputniknews.com/20211223/v-usa-uvedli-ze-nato-se-muze-priblizit-k-ruskym-hranicim-16965825.html

Potenciální činy Ruské federace na Ukrajině by přiblížily armádu NATO k hranicím země a nedojde k jejímu odstranění, řekl novinářům vysoký představitel... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

„Pokud Rusko postoupí v tom, co se již možná děje, jsme my a naši spojenci připraveni uvalit tvrdou cenu, která poškodí ruskou ekonomiku a povede přesně k tomu, co (Rusko; pozn. red.) nechce - více kapacit NATO blíže, nikoliv dále od ruských hranic. Sdělili jsme to přímo Rusku, a to i prostřednictvím linie Bidena a Putina,“ uvedl jeden z představitelů administrativy.Zmiňme, že tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že Spojené státy nejsou připraveny přijmout návrhy Ruska týkající se Severoatlantické aliance. „Pracujeme na diplomatických jednáních. S některými ruskými návrhy bychom souhlasili a s některými rozhodně ne, (návrhy ohledně, pozn. red.) NATO jsou dobrým příkladem,“ řekla na brífinku.Psakiová uvedla, že jednání ohledně bezpečnosti se uskuteční v lednu, ačkoli podrobnosti ještě nebyly stanoveny.Znepokojení ZápaduKyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajně zesílenými „agresivními akcemi“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat. Rusko obvinění Západu a Ukrajiny opakovaně odmítlo a uvedlo, že prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k umístění dalšího vojenského vybavení NATO v blízkosti ruských hranic.Dne 17. prosince zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Dokumenty již byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Jedna z klauzulí návrhu dohody navrhuje, aby NATO poskytlo záruky, že se aliance nebude rozšiřovat na Ukrajinu. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl Sputniku, že pokud NATO a USA nebudou reagovat na ruský požadavek bezpečnostních záruk, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.Nejvyšší rada Ukrajiny v prosinci 2014 změnila dva zákony, přičemž se země vzdala neblokového statusu státu. V únoru 2019 přijal ukrajinský parlament změny ústavy, které zakotvují směřování země k EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, kterému byl udělen status partnera NATO s rozšířenými možnostmi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

