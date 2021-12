Velká tisková konference Vladimira Putina. Živě

Otázka týkající se obvinění vůči společnosti Gazprom.

„Je to pokus obrátit všechno zase naruby. Můj kolega se ptá, čemu Západ nerozumí. Všechno je lež, protože Gazprom zvýšil své dodávky v dalekém zahraničí a do Evropy obecně o téměř 20 procent. Myslím, že je to jediná společnost, která se takto chová. Američtí dodavatelé dodávali plyn na prémiové trhy, do Jižní Ameriky, Koreje a Japonska. A ceny se zvyšují. Spousta faktorů. Nepříznivé počasí, dlouhé jaro, větrné elektrárny nefungovaly. Místní úřady zároveň sužují své těžební společnosti. Vznikl deficit,“ domnívá se Putin.

„Není třeba ničit dlouhodobé smlouvy. Bylo nám řečeno, že trh se přizpůsobí. A i se přizpůsobil,“ řekl a poukázal na historický cenový rekord.