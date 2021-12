https://cz.sputniknews.com/20211223/vice-nez-polovina-cechu-je-za-povinne-ockovani-nenaockovani-se-viru-boji-mene--16961405.html

Více než polovina Čechů je za povinné očkování. Nenaočkovaní se viru bojí méně

Více než polovina Čechů je za povinné očkování. Nenaočkovaní se viru bojí méně

Čím dále tím častěji se objevuje otázka povinného očkování. Tato otázka rozdělila společnost na dva tábory. Co se týče té české, s povinným očkováním souhlasí... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-23T15:19+0100

2021-12-23T15:19+0100

2021-12-23T15:19+0100

česko

průzkum

zdravotnictví

očkování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/15422112_0:0:2757:1552_1920x0_80_0_0_7a8abafd48e13d4d3f4474a5aef9c5e0.jpg

S povinným očkováním souhlasí 52 procent lidí, naopak proti vystupuje 42 procent obyvatelstva. Mezi nenaočkovanými s povinným očkováním nesouhlasí 89 procent dotázaných. Mezi očkovanými je to pouze 26 procent.Ti, kteří se nechali naočkovat a ti, kteří očkování odmítají, mají odlišné postoje k nebezpečí covidu-19. Podle průzkumu 65 procent těch, kteří odmítají očkování si myslí, že vakcína je nebezpečnější, než covid-19. Mezi očkovanými tento názor zastává 13 procent.Čtvrtina dotázaných osob souhlasí s tím, že očkování je nebezpečnější než virus. Opačný názor mělo 63 procent dotázaných.Podle výsledků průzkumu 69 procent očkovaných se domnívá, že odmítači očkování jsou obětmi dezinformací. Proti takovému názoru však vystoupilo 74 procent neočkovaných.Poměrně velká část dotázaných je optimistická ohledně dalších perspektiv vývoje epidemie. 33 procent se domnívá, že situace se příští rok zlepší. Naopak, zhoršení epidemické situace očekává 14 procent lidí. Dvě pětiny dotázaných míní, že se v této situaci nic nezmění.Z výsledků průzkumu vyplývá, že nejoptimističtějšími jsou vysokoškoláci a lidé, kteří si nechali aplikovat třetí dávku vakcíny.V rámci průzkumu padla také otázka o nové vládě Petra Fialy. Lidé do ní nevkládají moc nadějí, co se týče řešení epidemie. Pětina lidí si myslí, že Fialův kabinet bude v boji s pandemií úspěšnější, než kabinet Babiše. 27 procent neumělo odpovědět na otázku a 55 procent si myslí, že to nebude o nic lepší.Respondentům také položili otázku ohledně situace ve zdravotnictví. Téměř polovina dotázaných si myslí, že kvůli pandemii už došlo k jeho kolapsu. Čtvrtina respondentů zastává názor, že by během této doby měli být zdravotníci lépe hodnoceni. Nenaočkovaní podle průzkumu vnímají situaci jako méně vážnou. Ti také podporují práci zdravotníků méně.Průzkum se uskutečnil od 6. do 16. prosince a zúčastnilo se ho 1211 osob starších 18 let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211222/na-slovensku-spustili-registraci-k-ockovani-deti-od-5-do-11-let-16949844.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

průzkum, zdravotnictví, očkování