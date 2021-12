https://cz.sputniknews.com/20211223/vyvadil-putina-bych-se-na-tiskovce-zeptal-jen-na-jednu-vec-16965154.html

Vyvadil: Putina bych se na tiskovce zeptal jen na jednu věc...

Vyvadil: Putina bych se na tiskovce zeptal jen na jednu věc...

Ruského prezidenta pozorně poslouchal a o své dojmy se podělil se Sputnikem bývalý poslanec a senátor, exministr spravedlnosti ČR, advokát Jiří Vyvadil:Uprostřed hysterických varování Bidena, Johnsona, Stoltenberga, Evropské unie, jaké hrůzné následky nastanou, když Rusko bude okupovat Ukrajinu či směšných pokusů Zelenského s prosazením preventivních sankcí, působila v našem prostředí nejdůležitější tiskovka ve světě, tiskovka Vladimira Putina, vyrovnaně až konejšivě. Otevřený tón jeho odpovědí byl přesvědčivý, i když se jistě ne každému bude líbit.Kdybych to měl shrnout svými, méně „konejšivými“ slovy. Po třiceti letech budování „vojenské dominance Západu“ a čím dál tím agresivnějším přístupem USA a NATO nastává čas pro tvrdou odpověď. Západ už nebezpečně nabyl dojmu, že si může dovolit všechno a Rusko si to nechá líbit a najednou musí padnout kosa na kámen. Západ po vojenských či vojenskopolitických porážkách v Iráku, Libyi, Sýrii, Jugoslávii, Gruzii a samozřejmě ostudné porážce NATO v Afghánistánu si už dál nemůže dovolit řeči typu, že Rusko rozumí jen síle a případně dříve neslyšené replice nové ministryně obrany SRN, že Putin bude muset zapomenout na nákupy na Champs-Elysée. Svět se dostal bezpečnostně do nebezpečné nerovnováhy a tu zkrátka a dobře bude třeba vyrovnat.Co ještě se dalo pochopit z toho, co řekl Vladimír Putin na tiskové konferenci? Západ se bude muset naučit, že skončila doba jeho vojenských převratů či barevných revolucí a že Rusko je schopno si svou bezpečnost zajistit. Protože se na straně Západu za třicet let navršilo tolik nepodložených představ o své vlastní síle a slabosti Ruska a o snadnosti Rusko porazit, neskončí ovšem tento proces zejména psychologického se smíření Západu s faktem, že v rámci geopolitiky pojímaného ve vojenském slova smyslu minimálně stejně silné jako zbývající Evropa.Rusko se samozřejmě, mimochodem podobně jako USA, zaměřuje na Asii, kde spolu s Čínou, ale i dalšími partnery, jako je Indie, hraje významnou roli. A proto, aby Evropa existovala bez válek, bude zapotřebí, aby Rusko bylo důsledné a utnulo jestřábí anomálie Polska, Rumunska, zemí Pobaltí a samozřejmě i Ukrajiny, která sehrává významný nástroj namířený proti Rusku. Takto drsně to Vladimir Putin neřekl, ale takto drsně z toho jsem dovodil své závěry.A teď ta hlavní otázka, která trápí každého. Po tiskovce se dá věřit prohlášením západních politiků a médií o možné ruské expanzi v Evropě? Myslíte si, že má Putin pro Evropu nějaké nebezpečné plány?Je to jednoduché, žádné. Rusko nechce nic víc, než co by vyžadovaly USA či jiné evropské státy. Stejnou bezpečnost, žádné nebezpečí ze strany sousedů. To ovšem znamená, že se NATO, o kterém mimochodem Donald Trump, ať již ho musíme či nemusíme, vyjadřoval jako o reliktu studené války, se nesmí dále rozšiřovat na Východ. To, že by se na území sousedních států nemohly vyskytovat nepřátelské jednotky namířené proti Rusku, je přirozené. Pokud by se podařilo Rusku prosadit celý komplex návrhů, jež byly předloženy USA a NATO, zcela nesporně by to nastolilo novou atmosféru důvěry a spolupráce.Na co byste se zeptal sám Vladimira Putina, kdybyste měl takovou možnost?Vaše návrhy USA i ostatním státům NATO v této fázi vypadají tak neuskutečnitelně, že může být obava, že je neprosadíte. Vydržíte ve svém úsilí a dotáhnete je do konce?Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

