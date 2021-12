https://cz.sputniknews.com/20211223/who-nedoporucuje-plosnou-vakcinaci-deti-a-dospivajicich-proti-covidu-19-16954912.html

WHO nedoporučuje plošnou vakcinaci dětí a dospívajících proti covidu-19

WHO nedoporučuje plošnou vakcinaci dětí a dospívajících proti covidu-19

Světová zdravotnická organizace nedoporučila plošné očkování dětí a dospívajících proti covidu-19, protože jsou méně než ostatní náchylní na tuto těžkou... 23.12.2021, Sputnik Česká republika

„Neuvážené kampaně“ prohlubují nerovnostNeuvážené programy, které požadují třetí dávku vakcíny, prohlubují nerovnost v rozdělení vakcín a prodlužují pandemii, prohlásil na briefingu generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.„Strategická konzultační skupina expertů na imunizaci (SAGE) dospěla k závěru, že imunizace se má soustředit na snížení počtu úmrtí a těžkého průběhu choroby, a také vyslovila znepokojení, že neuvážené programy booster očkování prohlubují nerovnost na světě,“ řekl. Připomněl, že na 20% všech dávek vakcín, jež jsou denně rozdělovány po celém světě, připadnou na buster dávky. „Neuvážené booster programy nejspíš prodlouží pandemii a nezastaví ji, protože poskytují vakcíny zemím s vysokou úrovní vakcinace. Virus má proto víc možností pro šíření a mutace,“ zdůraznil šéf WHO.V prohlášení k závěrům zasedání SAGE, které WHO zveřejnila ve středu, se praví, že podle výsledků nedávné analýzy čtyř vakcín schválených WHO, včetně mRNA vakcín klesl účinek přípravků proti těžké formě covidu-19 přibližně o 8 % během šesti měsíců po očkování ve všech věkových skupinách. U osob starších 50 let se účinek vakcíny proti těžké formě snížil přibližně o 10 %, proti symptomatickému průběhu o 32 %.„Použití booster dávek vakcíny má být přísně odůvodněno faktickými údaji a zahrnout nejrizikovější skupiny obyvatelstva, a také skupiny na ochranu zdravotnictví. Dnešní data svědčí o minimálním nebo mírném snížení ochrany před těžkou chorobou po dobu šesti měsíců po první sérii očkování,“ praví se v dokumentu.Experti WHO přiznali, že booster dávky zvýší množství protilátek po první imunizaci, avšak zatím není možné odhadnout termíny této imunitní reakce. Míra oslabení imunity je různá pro různé přípravky a skupiny. Na oslabení ochrany má vliv existence nebezpečných kmenů, míra předcházející infekce ve společnosti v době první vakcinace, přestávka mezi dávkami, a také intenzita účinku přípravku, avšak tohle všechno nemůže být zatím systematicky odhadnuto v běžných průzkumech.„V kontextu zachovávajících se globálních omezení a nerovnosti v dodávkách vakcín může široké použití booster dávek vážně zhoršit problém nedostatku vakcín, zvýšit poptávku v zemích se značným množstvím očkovaných, a změnit směr dodávek, zatímco prioritní skupiny obyvatelstva v některých zemích ještě nedostaly první sérii očkování,“ praví se v zprávě WHO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

