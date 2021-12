https://cz.sputniknews.com/20211223/zamiri-cesi-na-ukrajinu-ministryne-chce-zjednodusit-vysilani-vojaku-do-zahranicnich-operaci-16954065.html

Zamíří Češi na Ukrajinu? Ministryně chce zjednodušit vysílání vojáků do zahraničních operací

Zamíří Češi na Ukrajinu? Ministryně chce zjednodušit vysílání vojáků do zahraničních operací

Nová ministryně obrany se chystá táhnout do zahraničí? Snaží se o to, aby nasazení české armády v cizině bylo jednodušší. Jde také o Ukrajinu? 23.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-23T21:25+0100

2021-12-23T21:25+0100

2021-12-23T21:25+0100

názory

ukrajina

rusko

česká republika

zahraničí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/412/92/4129212_0:37:3105:1784_1920x0_80_0_0_b4fb222e9ed5cd991f4a8b96949ee8ba.jpg

V Severoatlantické alianci musí pištět radostí. Takovou radost jim určitě udělala Jana Černochová, ministryně obrany ve zbrusu nové vládě Petra Fialy. Proč? Protože jim chce poskytnout kanónenfutr ve zrychleném schvalování.O co jde? Ministryně obrany Jana Černochová bude chtít opět navrhnout ústavní novelu, podle které by vláda mohla například rozhodnout o vyslání vojáků na osvobození rukojmí či do mise v rámci sil velmi rychlé reakce NATO.Podle ústavy může vláda vyslat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích. A právě to chce teď Černochová zjednodušit.Poslanci opakovaně navrhli ústavní novelu, která by tyto tři podmínky zrušila. O vyslání by podle návrhu, který nebyl do konce minulé Poslanecké sněmovny schválen, rozhodla vláda a o misi by následně informovala Sněmovnu a Senát. Parlament by mohl rozhodnutí kabinetu zrušit.Takže, co tu máme? Západ se stáhl s ostudou z Afghánistánu, Francie prohrává své dobrodružství v Mali. Všude tam působila nebo ještě působí čeští vojáci. A vážená paní ministryně chce navzdory neúspěchům těchto misí posílat příslušníky naší armády do boje. Do boje za co?Nabízí se otázka, zasadila by se ministryně Černochová, aby čeští vojáci jeli na Ukrajinu? Buď poskytnout pomoc ukrajinské armádě nebo přímo na frontu. Takové obavy jsou přeci na místě.O nápadu ministryně obrany zjednodušit vyslání českých vojáků do zahraničí Sputnik hovořil se zastupitelem Plzeňského kraje za KSČM a bývalým místopředsedou sněmovního Výboru pro evropské záležitosti Jiřím Valentou.„Domnívám se, že krok nové paní ministryně směřuje především k tomu, aby byla výkonná moc naddimenzována na úkor moci zákonodárné, což by mělo být dle ústavy zcela nepřípustné. Jsme parlamentní demokracií, kde o klíčových otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky ČR by měla v konečném důsledku rozhodovat Poslanecká sněmovna a její volení členové a nikoliv sbor jmenovaných osob, které by teoreticky mohly jim svěřenou exekutivní moc zneužívat v rozličných partikulárních zájmech.Vysílání českých vojáku by, dle mého názoru, měla na návrh vlády vždy posvěcovat Poslanecká sněmovna. Stále častějším používáním termínu “velmi rychlá reakce NATO” se ale již skutečně nacházíme na velice tenkém ledě, pod kterým se již nalézá reálný válečný konflikt, v dnešní době dokonce jaderný střet s globálními konturami. U některých nových ministrů, ale i poslanců či senátorů, ostatně již dlouho pozoruji v tomto smyslu až fanaticky antiruské chování, které si lze v některých případech dokonce snad vysvětlovat i jako realizaci zpravodajského závazku ve prospěch jiné země," říká politik.Signalizuje to, že nová vláda se chystá na další vojenská dobrodružství v cizině?„Ano, je to možné! Postupem doby bohužel naše země přešla od čistě humanitárních misí s mandátem Rady bezpečnosti OSN, či misí přísně specializovaných, jako bylo například vyslání protichemické jednotky či polních nemocnic, k plnění často barbarských úkolů, které rozdávají Spojené státy v rámci NATO svým vazalům. Ty mají často za cíl jen svrhnout legální politický režim v té či oné zemi, nebo si zajistit přístup ke strategickým surovinám. V současnosti je ČR tedy v pozici světového spoluagresora. A jak v USA sílí mezi obyčejnými lidmi odpor k výkonu takovéto agresivní zahraniční politiky, tak se současně stupňuje americký politický tlak na spojence, kteří musí potom realizovat některé mise individuálně," míní pan Valenta.Může to mít souvislost se situací na Ukrajině? Uvidíme snad naše vojáky bojovat s Ruskem?„Když jsem polemizoval o podezření či možnosti spolupráce některých čelních politiků se zahraničními rozvědkami, tak v tomto případě si subjektivně myslím, že se ani moc nemýlím. Zájem Západu je skutečně vyvolat otevřený konflikt s Ruskem s tím, aby bojiště bylo co nejdále od lokalizace klíčových euroatlantických struktur. Ukrajina je tak z tohoto geopolitického důvodu ideálním prostorem k válečnému střetu. A v případě, že se tomu tak i stane, určitě naši vojáci chybět nebudou. A paní ministryně Černochová, tak bude konečně moci demonstrativně lkát nad vracejícími se rakvemi s těly naši vojáků," říká zastupitel Plzeňského kraje za KSČM Jiří Valenta.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211220/lipavsky-o-vztazich-mezi-rf-a-cr-ja-se-budu-zabyvat-tim-jakym-zpusobem-je-muzeme-restartovat-16929328.html

https://cz.sputniknews.com/20211117/foldyna-kdyz-se-tito-migranti-zacnou-prodirat-pres-ukrajinu--slovensko---cesko-16539291.html

ukrajina

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

ukrajina, rusko, česká republika, zahraničí