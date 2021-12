https://cz.sputniknews.com/20211223/zivot-na-venusi-vedci-zjistili-jak-mohou-mikroorganismy-prezit-v-oblacich-planety-16945502.html

Život na Venuši. Vědci zjistili, jak mohou mikroorganismy přežít v oblacích planety

Vědci tvrdí, že v oblacích Venuše mohou žít mimozemské formy života „na rozdíl od všeho, co jsme kdy viděli“. 23.12.2021, Sputnik Česká republika

Venuše je krajně nepříznivé místo nejen pro člověka, ale pro život vůbec. Její atmosféra je naplněna oxidem uhličitým, tlak na povrchu je podobný tlaku na Zemi v hloubce 900 metrů pod vodou, a průměrná teplota je 462 stupňů Celsia. Planeta je zahalena hustou vrstvou mraků složenou z kyseliny sírové.Ale teď, po identifikaci chemické cesty, jejímž prostřednictvím by živé organismy mohli neutralizovat kyselé prostředí Venuše, se vědci domnívají, že planeta by ve skutečnosti mohla být obyvatelnější. Jde o formy života schopné tvořit obytné kapsy v oblacích planety.Během téměř 50 let byli odborníci zmateni přítomností amoniaku, bezbarvého plynu složeného z dusíku a vodíku, který byl v 70.letech předběžně objeven v atmosféře Venuše.V sedmdesátých letech byl v atmosféře Venuše objeven amoniak. To přivedlo vědce do slepé uličky, protože ani jeden ze známých chemických procesů, které probíhají na této planetě, nevede k tvorbě tohoto bezbarvého plynu, který se skládá z dusíku a vodíku.Ve své nové studii vědci z univerzity Cardiff, MIT a Cambridgeské univerzity simulovali soubor chemických procesů, které ukazují, že pokud je amoniak skutečně přítomen na Venuši, může to vytvořit kaskádu reakcí schopných neutralizovat kapky kyseliny sírové v její atmosféře.Pak by kyselost mraků na této planetě klesla z -11 na nulu, což je na stupnici pH stále velmi kyselé, nicméně je to úroveň, na které může potenciálně přežít život.Co se týče zdroje samotného amoniaku, autoři se domnívají, že nejpravděpodobnějším vysvětlením je biologický původ, spíše blesk nebo erupce sopky.Vědci tvrdí, že ani jeden ze známých forem života, nemůže přežít na Venuši, ale teoreticky ji mohou obývat živé organismy, schopné změnit své stanoviště a dělat je vhodným pro život.Podle vědců by jejich hypotéza mohla být brzy testována pomocí misí spojených s Venuší, jako je Venus Life Finder, která by měla odstartovat v roce 2023.Pokud jsou předpoklady odborníků správné, formy života na Venuši budou pravděpodobně bakteriemi podobnými bakteriím, které žijí na Zemi.Dříve byly odhaleny nové příčiny, proč se ztrácí voda z Marsu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

