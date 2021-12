ČR se připojila ke skupině zemí, které odsoudily nasazení ruských žoldnéřů v Mali

https://cz.sputniknews.com/20211224/cr-se-pripojila-ke-skupine-zemi-ktere-odsoudily-nasazeni-ruskych-zoldneru-v-mali-16975015.html

„My, mezinárodní partneři, odhodláni podporovat Mali a jeho lid v jejich úsilí o dosažení trvalého míru a stability a v boji proti terorismu, důrazně odsuzujeme rozmístění žoldáků na území Mali,“ stojí v prohlášení o „rozmístění Vagnerovy skupiny v Mali“.Podle autorů prohlášení tento krok pouze „zhorší bezpečnostní situaci v západní Africe“ a „ohrozí“ dohodu o usmíření v Mali, „uzavřenou v důsledku alžírského procesu“.V této souvislosti litují, že se přechodné úřady v Mali rozhodly „použít již tak omezené státní prostředky na platy zahraničních žoldáků“ místo toho, aby je utratily za rozvoj země.Výzva k RuskuZemě vyzvaly Rusko, aby se vrátilo k „zodpovědnému a konstruktivnímu počínání“ v západní Africe.Připomínají, že Evropská unie uvalila sankce na osm fyzických a tři právnické osoby z Ruska, údajně spojené se soukromou vojenskou společností Vagner v souvislosti s jejich možným zapojením do „mučení, mimosoudních poprav a svévolného zabíjení“.Příslib podporyPřesto Francie a její partneři tvrdí, že mají v úmyslu nadále pomáhat obyvatelům Mali, podporovat boj proti terorismu a chránit civilní obyvatelstvo země.„V souladu s cíli mezinárodní koalice o Sahelu“ hodlají také podporovat dlouhodobou stabilitu, chránit lidská práva a zajistit poskytování veřejných služeb v celé zemi.Zmiňme, že Česká republika je mezi signatáři, protože její vojáci působí v rámci stabilizační mise OSN MINUSMA i v evropské misi EUTN, která má na starosti výcvik místních příslušníků ozbrojených sil. Do operace Takuba jsou zapojeny příslušníci 601. skupiny speciálních sil.Mali požádalo Rusko o pomocLetos v listopadu ministr zahraničí Mali Abdoulaye Diop požádal Rusko o pomoc při normalizaci situace v zemi.Armáda v Mali zatkla 24. května prozatímního prezidenta Ba Ndawa a premiéra Moctara Ouana a převezla je na vojenskou základnu Kati poblíž hlavního města Bamaka. Viceprezident Assimi Goita poté oznámil, že zprostil prezidenta a premiéra jejich povinností za porušení přechodné charty. Vojenská rada v čele s Goitou převzala správu země a oznámila konání prezidentských a parlamentních voleb v Mali na příští rok. Ústavní soud Mali prohlásil Goitu za přechodného prezidenta.Rusko předalo Mali čtyři vojenské transportní vrtulníky Mi-171.Ruský velvyslanec v Bangui Vladimir Titorenko dříve Sputniku řekl, že ve Středoafrické republice jsou ruští instruktoři, kteří školí personál vládní armády a jsou v zemi s oznámením Rady bezpečnosti OSN a sankčního výboru Podle něj není správné nazývat tyto lidi žoldáky, nejsou zapojeni do bojů. Kreml také prohlásil, že ruští vojenští poradci se nemohli podílet na zločinech ve Středoafrické republice. Mediální zprávy o údajných „ruských žoldácích“ ve Středoafrické republice popřel i premiér Středoafrické republiky Anri-Mari Dondra.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

