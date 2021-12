https://cz.sputniknews.com/20211224/doplnky-stravy-dal-nepotrebujete-odbornici-prozradili-prirodni-zdroj-uzitecnych-latek-a-mineralu-16959866.html

Doplňky stravy dál nepotřebujete. Odborníci prozradili přírodní zdroj užitečných látek a minerálů

Odborníci odhalili přínos chia semínek pro tělo. Chia obsahují celou řadu užitečných látek a výrazně snižují riziko vzniku srdečních onemocnění, píše portál... 24.12.2021

Tento produkt je bohatý na vlákninu, bílkoviny, užitečné tuky a další důležité látky, které podporují zdraví. Pouze dvě lžičky chia semínek obsahují 13 procent denní normy užitečných tuků, 40 procent denní dávky vlákniny, 17 procent normy vápníku a 23 procent denní normy hořčíku.Vzhledem k velkému množství rozpustných vláken pomáhají chia semínka snížit hladinu „špatného“ cholesterolu a zmenšují riziko vzniku srdečních onemocnění. Vláknina podporuje vstřebávání cukru a snižuje hladinu glukózy v krvi a omega-3 kyseliny podporují srdce. Kromě toho chia obsahují zinek, kyselinu listovou a vitamín C. Díky vynikající rovnováze bílkovin, užitečných tuků a vlákniny, chia semínka udržují stabilní energii těla. Komplexní sacharidy obsažené v tomto produktu jsou tráveny déle, což znamená, že nezpůsobují skoky hladiny cukru, což může také ovlivnit energetickou úroveň, sdělují experti.Mimo jiného chia semínka posilují imunitní systém člověka a udržují pohyblivost kloubů v jakémkoliv věku. Lidé, kteří sledují své zdraví, by měli považovat tento produkt za jeden z hlavních.Chia nemají výraznou chuť a jsou univerzální, a proto mohou být lehce zavedeny do stravy.Dříve odbornice na výživu Holly Zokkolanová v rozhovoru pro internetový portál Express promluvila o tom, jak si můžeme příjemně prodloužit život.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

