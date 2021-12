https://cz.sputniknews.com/20211224/francouzska-namorni-fregata-fs-auvergne-vstoupila-do-pristavu-odesa-16973030.html

Francouzská námořní fregata FS Auvergne vstoupila do přístavu Oděsa

Fregata francouzských námořních sil Auvergne zakotvila v přístavu Oděsa. 24. prosince to uvádí zpráva na webu francouzského velvyslanectví na Ukrajině. 24.12.2021, Sputnik Česká republika

Loď je jednou z nejmodernějších lodí francouzského námořnictva. Je to desátá loď NATO, která letos navštívila Oděsu.Fregata vstoupila do Černého moře 13. prosince a na jeho vodní ploše zůstane tři týdny.Pravidelná přítomnost francouzských námořních lodí v Černém moři má za cíl zajistit autonomní schopnost Francie vyhodnotit situaci v této strategické zóně pro Evropu, vyjádřit prosazování Francií volného pohybu na moři a ve vzduchu a také zachovat interoperabilitu se sousedními a spojeneckými flotilami, které se nacházejí v této oblasti,“ uvádí se ve zprávě velvyslanectví.Fregata D654 Auvergne je víceúčelová loď s raketovými a dělostřeleckými zbraněmi o výtlaku 6 tisíc tun, na vodu byla spuštěna v roce 2015.15. prosince vojenský publicista novin Izvestija Anton Lavrov řekl, že vstup francouzské raketové fregaty FS Auvergne do Černého moře považuje za marketingový tah. Podle jeho názoru, jelikož Kyjev nemá dost peněz na nákup amerických bojových strojů, začal se poohlížet po francouzských stíhačkách Rafale.V listopadu dorazily do Oděsy dva americké hlídkové čluny třídy Island. Přivezla je přepravní loď Ocean Grand. Lodě se staly součástí vojenské pomoci, kterou Bílý dům poskytuje Kyjevu od roku 2014. Dne 22. prosince ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že vojensko-politická situace v roce 2021 byla složitá kvůli aktivitě Severoatlantické aliance (NATO) poblíž hranic Ruska.Dne 8. prosince byla Velvyslanectví USA v Moskvě předána protestní nóta varující před nebezpečnými důsledky vojenské aktivity USA a členů NATO. Jak uvedla oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, vojenská aktivita Spojených států a členských zemí NATO podél obvodu ruských hranic, včetně letů vojenských letadel a nebezpečných manévrů námořních lodí, nadále nabírá na síle, přičemž spojenci aliance přešli na provokace proti civilním letadlům. To podle slov Zacharovové ohrožuje bezpečnost vzdušného prostoru a lidské životy.Například 3. prosince provedl výzvědný letoun CL600 nad otevřenými vodami Černého moře let s intenzivním snižováním výšky z 11 tisíc na 9,2 tisíce m. Letoun zároveň překračoval trasu stanovenou pro civilní letadla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

francie

2021

